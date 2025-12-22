Los Reyes Magos llegan a Sevilla

El 5 de enero es uno de los días más especiales que se celebra en Sevilla. No es porque sea un día festivo en particular, sino que es uno de esos días tan esperados para los niños de la ciudad, ya que son los que desprenden la alegría y la ilusión en la etapa de la Navidad, y esto se puede ver cuando se aproxima la llegada de sus Majestades los Reyes Magos.

Pero antes de que lleguen Melchor, Gaspar y Baltasar a las casas de los niños, los tres tienen que cumplir con una misión muy importante que consiste en salir en la Cabalgata de la ciudad para avisar de que ya están por Sevilla para repartir caramelos y regalos.

La Cabalgata en Sevilla se vive de una forma especial y diferente. Uno de los factores que hay que destacar es la participación ciudadana en este tipo de eventos. Muchos niños y mayores pueden participar en la Cabalgata de muchas formas. La más especial es el estar subido a una carroza y tirar caramelos a todo el público por las calles de la ciudad y más aún cuando sales al lado de algún Rey Mago.

Cabalgata del Rey Baltasar / M.G.

Pero esa no es la única forma en la que los sevillanos disfrutan de la Cabalgata. También, muchos jóvenes y adultos salen disfrazados de beduinos para acompañar a sus Majestades los Reyes Magos en el transcurso del recorrido oficial. Se encargan de repartir el cariño, la alegría, la emoción y, sobre todo, la ilusión a los más pequeños.

Además, muchos jóvenes viven la cabalgata aportando su granito de arena como voluntario en la seguridad de las carrozas. Es cierto que su misión es vigilar y cuidar del estado de los niños y de las carrozas que saldrán el próximo 5 de enero, pero es otra manera de disfrutar la Cabalgata de Sevilla.

También, es importante destacar la participación de una gran variedad de comunidades locales en el diseño de carrozas para la Cabalgata. Estas comunidades, que suelen pertenecer a las afueras de la ciudad, proponen una serie de ideas creativas e intentan sacar a los niños en sus carrozas para que puedan vivir ese momento tan especial, y a su vez, mágico para todos ellos. Es una experiencia única que hay que vivir. Por lo que la Cabalgata provoca un punto de unión muy importante en relación con todos los colectivos de la ciudad.

Otro de los elementos fundamentales que ensancha la grandeza de la Cabalgata de Sevilla es la música. En la Cabalgata de Sevilla participan una serie de bandas de música que suelen acompañar a las carrozas de mayor enjundia.

Ambiente en la cabalgata

Estas carrozas son las siguientes: la Estrella de la Ilusión, Palas Atenea, Gran Visir, Rey Melchor, Mago de la Fantasía, Rey Gaspar y Rey Baltasar. Además, a ello hay que sumarle la banda que realiza la apertura del cortejo: la Agrupación Musical Virgen de los Reyes.

Por este orden que hemos comentado anteriormente, la jerarquía de la organización de las bandas son las siguientes: Agrupación Musical Virgen de los Reyes, que incluye la banda grande y la juvenil; Agrupación Musical María Santísima del Rocío; Agrupación Musical Sagrada Presentación; Agrupación Musical Angustias Coronadas; Centuria Romana Juvenil; Agrupación Musical Santa María de la Esperanza; y la Banda Juvenil de Columna y Azotes, que pertenece a la Banda cofrade de las Cigarreras.

Los músicos son un colectivo fundamental en el disfrute de la Cabalgata. Las ganas que le ponen por tocar villancicos navideños a sones de cornetas y tambores y los disfraces que muchos se hacen, lo realizan con el fin de embellecer de una manera más alegre y satisfactoria la esencia y la ilusión de lo que se vive un 5 de enero en la ciudad de Sevilla.

El 5 de enero se celebrará la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, organizada por el Ateneo de Sevilla, una institución muy importante en la ciudad, que cada año planea este evento con muchos meses de antelación.

Noche de ilusión

El siguiente día, 6 de enero, es cuando muchos barrios celebran sus cabalgatas tradicionales. Estas cabalgatas cuentan con menos personas y carrozas en comparación con la que organiza el Ateneo, pero en ellas se puede mostrar la ilusión, la felicidad y la forma de organizar que tienen los barrios más humildes cuando llega el día de Reyes.

Las cabalgatas que salen el día 6 son las siguientes: Bellavista – La Palmera; San Pablo – Santa Justa; Distrito Norte, que engloba a las cabalgatas de Pino Montano, San Jerónimo, Valdezorras y el Barrio de las Naciones; Distrito Este, en donde se encuentran las cabalgatas de Torreblanca, Parque Alcosa, Entrepuentes y Sevilla Este; el barrio del Cerro del Águila - Parque Amate, en las que están las de Su Eminencia, Palmete y Padre Pío; o el barrio de Nervión, en el que están presentes las de Ciudad Jardín o San Bernardo.

En definitiva, ya queda menos para que lleguen esos días de pasión e ilusión. Quedan pocos instantes para que Sevilla esté inundada de regalos y caramelos. A todos los niños, disfruten de esos días, porque sus Majestades los Reyes Magos están a punto de llegar.