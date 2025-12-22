Sevilla Factory: la Navidad que vuelve a unir a Dos Hermanas

En Dos Hermanas, hay lugares que forman parte de nuestra historia compartida. Espacios que hemos visto crecer y que, de alguna manera, también han crecido con nosotros. Sevilla Factory es uno de ellos. Y esta Navidad, el centro comercial vuelve a convertirse en ese punto de encuentro que reúne a familias, amigos y vecinos para celebrar unas fiestas especiales, más cercanas y más solidarias que nunca.

Este año, Sevilla Factory quiere agradecer la fidelidad de toda la vida con un gran gesto navideño: el sorteo de una Cesta de Navidad exclusiva, repleta de productos seleccionados de sus mejores tiendas. Participar es muy sencillo: basta con realizar compras en el centro, acumular al menos 20 € en tickets y subir una foto de ellos —junto con los datos personales— al formulario habilitado. Del 5 de diciembre al 5 de enero, cada visita puede convertirse en la oportunidad de llevarse un regalo inolvidable. En la web del centro, los vecinos podrán descubrir poco a poco todo lo que contiene esta cesta pensada para disfrutar y compartir en familia.

Decoración de Sevilla Factory / M.G.

Pero la Navidad en Sevilla Factory no solo se vive en clave de ilusión: también se vive en clave de solidaridad. Médicos Sin Fronteras estará presente en el centro comercial con voluntarios que envolverán regalos los días 18, 19, 22 y 23 de diciembre. Un servicio que invita a donar mientras se apoya la labor humanitaria de una de las organizaciones más necesarias del mundo.

A este espíritu solidario se suma Cruz Roja que estará en el centro comercial el día 27 de diciembre recogiendo juguetes nuevos que se entregarán a familias de la zona para que ningún niño se quede sin sorpresa el día de Reyes. Un gesto pequeño para cada visitante, pero enorme para quienes lo reciben.

Además, durante este mes Sevilla Factory acogerá también una campaña de donación de sangre, reforzando su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad de Dos Hermanas.

La magia también tendrá sus propios guardianes. Pajes y elfos visitarán Sevilla Factory para recoger cartas y mantener viva la ilusión de los más pequeños. Estarán presentes los días 13, 19, 20 y 21 de diciembre, además del 2, 3 y 4 de enero, en distintos tramos horarios. Durante este mes de diciembre, los niños encontrarán cartas listas para escribir y un buzón siempre abierto para Papá Noel y Sus Majestades los Reyes Magos.

Este año, Sevilla Factory no solo organiza actividades: recupera algo que en estos tiempos vale más que nunca. El sentimiento de comunidad. La emoción de saber que, juntos, podemos hacer más. Y la certeza de que, Navidad tras Navidad, sigue siendo ese lugar cercano y familiar donde Dos Hermanas se encuentra para celebrar, compartir y ayudar.

Porque al final, en Sevilla Factory, la Navidad también es eso: seguir construyendo historias juntos.