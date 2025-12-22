La Sevilla secreta en la Navidad

Cada diciembre, mientras España entera despliega mercados, villancicos y agendas festivas, Sevilla activa una memoria propia, tejida durante siglos en conventos, patios y plazas escondidas. Su Navidad no depende sólo de la espectacularidad; vive también en ceremonias pequeñas, en supersticiones recuperadas y en rituales que otros lugares han olvidado. Descubrir esa Sevilla oculta implica apartarse de las avenidas iluminadas y escuchar cómo la ciudad se cuenta a sí misma en voz baja.

Una de sus peculiaridades más antiguas surge en los conventos femeninos del casco histórico. En ningún otro lugar se mantiene con tanta fuerza la tradición de comprar dulces directamente a través del torno, casi siempre en silencio, entregando una nota manuscrita y aguardando a que un rostro invisible confirme el pedido. En Navidad, cuando los mazapanes, yemas, roscos y mermeladas se agotan cada mañana, este gesto se convierte en un rito. Muchos sevillanos aseguran que, sin esa visita, el calendario no empieza realmente.

Otra singularidad aparece al caer la tarde en los patios particulares del barrio de Santa Cruz y de la Judería. Aunque no se anuncian, algunas casas abren sus puertas para mostrar nacimientos artesanales que han pasado por generaciones. Son belenes domésticos, hechos con corcho, musgo y piezas de barro de Triana, donde la escena de la Natividad convive con miniaturas que reproducen la vieja Sevilla: aguadores, pregoneros, tabernas y hasta la Giralda en versión diminuta. No es un espectáculo masivo; es una tradición íntima que convierte la Navidad en un viaje por la memoria urbana.

Sevilla guarda un puñado de costumbres antiguas / Piotr Chalimoniuk

La ciudad posee además una música propia en estas fechas: los campanilleros. Aunque hoy se escuchan por toda Andalucía, Sevilla conserva agrupaciones que mantienen los compases más antiguos, heredados de hermandades y cofradías. Sus letras, menos festivas que los villancicos modernos, evocan la madrugada, el frío del río y la espera de la luz. Escuchar a un coro de campanilleros en un callejón estrecho del centro es una experiencia que pocos visitantes conocen y que resume la esencia de la Navidad sevillana: devoción discreta y belleza austera.

La relación con el fuego es también particular. A diferencia de otras ciudades, Sevilla mantiene en ciertos barrios la costumbre de encender candelas comunitarias durante los días previos a la Navidad. No son hogueras monumentales, sino pequeñas llamas que reúnen a vecinos para compartir dulces, vino y relatos familiares. Esta tradición, que hunde sus raíces en celebraciones rurales, se mantiene sorprendentemente viva en zonas como el Cerro del Águila o San Jerónimo, donde la comunidad se convierte en el verdadero adorno navideño.

Incluso los mercados revelan secretos. Junto al bullicio del mercadillo de artesanía de la Plaza Nueva existe otro escenario menos transitado: los antiguos puestos de cestería y corcho que se instalan en calles secundarias para abastecer a los belenistas. Allí, entre serrín perfumado y herramientas de miniaturista, se conserva un modo artesanal de entender la Navidad. No se trata de comprar un adorno; se trata de construir una historia que se renueva cada año.

La Navidad para degustar Sevilla / EyeEm Mobile GmbH

La gastronomía aporta su propio matiz. Mientras en otras ciudades dominan los turrones industriales, Sevilla mantiene elaboraciones locales que sólo aparecen en diciembre: las tortas de aceite enriquecidas con sésamo y anís, los polvorones artesanos de convento y un tipo de pestiño más grueso y oscuro, frito lentamente para que el aroma de miel se adhiera a la masa. Son sabores que no buscan la perfección visual, sino la fidelidad a un legado familiar.

El resultado de todas estas capas —religiosas, domésticas, artesanas y vecinales— es una Navidad que parece deslizarse por debajo de la oficial. Para descubrirla hay que caminar despacio, detenerse en los olores, escuchar lo que queda fuera de los amplificadores. Esa Sevilla secreta no compite con otras ciudades; simplemente conserva un modo de celebrar que no necesita grandes gestos. Su mayor encanto es que, cada diciembre, invita a mirar donde nadie mira y a recordar que la magia, a veces, vive en lo más pequeño, en lo casi invisible, en aquello que se transmite sin ruido y que permanece gracias a quienes aún saben cuidarlo.