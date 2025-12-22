La vida de Hermandad en los tiempos navideños

Dentro de pocos días se celebrará la Nochebuena y eso significa que ya queda menos para que se celebre el nacimiento del niño Jesús. Muchas de las corporaciones que planean la navidad de una manera organizada y sintética son las hermandades y cofradías de Sevilla.

Existen muchas maneras de reunirse para celebrar la Navidad. La gente festeja esta época del año con los familiares, amistades... pero también es un muy buen momento para que las personas se reúnan con todos los miembros de su misma hermandad.

Las Hermandades suelen dedicar mucho tiempo a la preparación de estas fechas, ya que se están celebrando dos momentos muy importantes en la vida de la religión cristiana; el nacimiento de Jesús, y la llegada de los Reyes Magos al portal de Belén.

Suelen modificar en muchas ocasiones los horarios de misa, para que todos los hermanos, fieles o devotos se acerquen a sus respectivos templos para rezar por el hecho de la llegada de la Buena Nueva, el nacimiento del niño de Dios. Esto suele pasar con la tradicional Misa del Gallo, ya que las hermandades suelen alterar los horarios de misa, pero lo más habitual es que la gente vaya en la madrugada del 25 de diciembre.

Las congregaciones suelen estar divididas en una serie de diputaciones, de las cuales se estructuran los cimientos de dicha corporación. Una de sus diputaciones que tiene una gran relevancia es la juventud. Los jóvenes son el futuro de la hermandad y muchas veces al año se suelen reunir todos para organizar las actividades que van a realizar en esta época del año.

La convivencia navideña / Enrique Rioja Guerrero

La Navidad es una de las etapas que más trabajo dan en los grupos de juventud. Tienen que organizar con tiempo las actividades que van a desarrollar, con la finalidad de que todo salga a su debida medida. Muchos de estos actos se suelen repetir con el transcurso de los años, pero también existen algunas propuestas navideñas innovadoras, que enriquecen aún más los programas navideños de las hermandades.

Una de las actividades que más se realizan es la elaboración del modelo y la construcción del nacimiento en el portal de Belén. Muchos jóvenes suelen quedar días previos a la presentación de dicha actividad para cargar y descargar las figuras que componen el nacimiento, así como la preparación del montaje del belén. Además, suelen decorar los nacimientos con guirnaldas y luces navideñas.

Un ejemplo que se puede destacar es el Belén que monta la Hermandad del Valle. Esta corporación realiza un montaje sublime del nacimiento del niño Jesús en el altar de la Iglesia de la Anunciación donde utilizan, además, las figuras secundarias de algunos de los pasos que saca el Jueves Santo.

Otra actividad que llama mucho la atención a los jóvenes es la visita navideña a las residencias de los ancianos. La generación de la tercera edad, en muchas ocasiones, se encuentra sola y necesitan una serie de visitas para estar entretenidos y poder charlar de sus experiencias personales. La alegría, la emoción y la ilusión que ponen los jóvenes son valores fundamentales que hacen que los más mayores disfruten aun más de la Navidad.

Podemos poner muchos más ejemplos de actividades que desarrollan las hermandades en su programa navideño. Se tiene muy en cuenta los festejos o las zambombas que realizan la mayoría de ellas, con el fin de que muchos hermanos se acerquen para disfrutar de una buena convivencia de hermandad.

Además, en muchas hermandades se produce el reparto de la lotería de navidad. La lotería es una de las costumbres y tradiciones que más se conservan en estas fechas y las hermandades suelen repartir los boletos para recopilar dinero para las personas que más lo necesitan. Esta financiación suele estar destinado a organizaciones no gubernamentales, como son los casos de Cáritas o Manos Unidas.

Recogida de juguetes

Por último, esta es una de las actividades que más ilusionan a los más pequeños. Las hermandades suelen organizar la visita del Paje Real o de los Reyes Magos para que los niños depositen sus cartas, en las que han escrito sus deseos y sus promesas para el siguiente año. Este encuentro entre los Reyes o el Paje con los niños es muy especial, ya que conversan entre ellos y, además, los niños suelen llevarse como regalo caramelos y globos por la visita realizada.

Las Hermandades también son un colectivo que velan por la organización de la Navidad, ya que realizan actividades complementarias con respecto a las que desarrollan el Ayuntamiento de Sevilla u otras instituciones culturales. Por lo que, si quieres disfrutar, debes de acudir a la Hermandad para vivir una de las etapas más bonitas y especiales del año: la Navidad.