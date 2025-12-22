WAY Dos Hermanas: “La Navidad más WAY que nunca”

La Navidad llega a WAY Dos Hermanas con más luz, magia y experiencias que nunca. Bajo el lema “La Navidad más WAY que nunca”, el centro presenta un completo programa de actividades diseñado para que las familias vivan unas fiestas inolvidables. Música, tradición, espectáculos, experiencias participativas y propuestas solidarias convertirán el centro en un referente navideño en la provincia.

Pódras visitar a Papá Noel en su trono hasta el 23 de diciembre, donde también podrán depositar sus cartas en el buzón mágico.

El 22 de diciembre a las 20.00, la plaza central acogerá una Zambomba Navideña “Ya llegó el turrón” con artistas como Rocío La Turronera, Manuela del Moya, Samara Montañez, David Fernández, Antonio Vargas y Romero Pantoja.

El 23 de diciembre, el Pasacalles Musical con la charanga de Papá Noel recorrerá el centro recogiendo las últimas cartas y repartiendo ilusión.

El Heraldo Real, estará en nuestro centro los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 enero, recogiendo los deseos de los más pequeños antes de la llegada de los Reyes Magos.

El domingo 28 de diciembre a las 12.00, contaremos en nuestra plaza con el cuentacuentos de Navidad dirigido a toda la familia y con entrada libre.

El sábado 3 de enero, el Rey Gaspar con su paje real recorrerá las calles de WAY con una charanga musical en un pasacalles muy especial a partir de las 18.00.

Navidad en WAY / Maruja Limon

La Navidad en Way también vendrá cargada de premios y regalos especiales para sus clientes. Los días 26, 27 y 28 de diciembre, se desarrollará la acción de Los Cofres Mágicos de Navidad: donde los participantes tendrán la oportunidad de adivinar la combinación numérica mágica que permitirá abrir los cofres mágicos y ganar premios como una bicicleta de última generación, un iPad, una Smart TV o un patinete eléctrico.

Hasta el 5 de enero, desde el Punto Selfie Navideño de planta alta, los visitantes podrán participar en el sorteo de 300 Euroways haciéndose una foto, subiéndola a sus redes sociales y etiquetando la cuenta de CC Way en Instagram o Facebook. Esta acción se ha convertido en uno de los grandes atractivos visuales y participativos de la Navidad en el centro.

Por último, los días 26, 27 y 28 de diciembre, el centro ofrecerá un servicio gratuito de envoltorio de regalos y un punto solidario para colaborar con quienes más lo necesitan, reforzando su compromiso social.

En WAY Dos Hermanas, la Navidad se vive, se siente y se comparte. Una experiencia única para la familia, donde podrás encontrar los mejores regalos para esta Navidad, con una gran oferta de restauración y ocio.

Los mejores estrenos de cine, parques de ocio para los niños y jóvenes, boleras y muchos planes más. Porque cuando estamos juntos, la Navidad es más WAY que nunca.