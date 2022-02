Educación para ser mejores y más felices

Bajo la premisa: “queremos que nuestros hijos sean felices mientras se forman para que lo sean en el futuro”, CBS, The British School of Seville - Colegio Británico de Sevilla se ha convertido, en solo doce años, en un referente dentro de la provincia que destaca por su sistema educativo de excelencia, gracias al cual ha sido reconocido en numerosas ocasiones por los logros académicos de sus alumnos.

El colegio no busca únicamente el reconocimientos, sino que quiere inculcar en los jóvenes el deseo de aprender disfrutando de su esfuerzo y, además, que sean capaces de pensar de manera creativa.

Desde la dirección del colegio, su director Agustín Aycart indica que “la educación es el pasaporte al futuro no sólo para cada una de las personas a nivel individual, sino también para la sociedad en su conjunto. La importancia de la educación en nuestra sociedad es una realidad, y más en un momento como el actual en el que no solo se requieren titulaciones, sino habilidades demostrables; entre ellas, la capacidad de adaptarse a una sociedad cambiante".

Continúa explicando que "Tanto como director como padre, tengo claras dos cosas: la primera, es que la felicidad no es conseguir las cosas, sino el camino de conseguirlas, por ello es tan importante aprender a disfrutar de lo que hacemos cada día. La segunda es que, para ser feliz, tienes que ser quien eres y no quien los demás quieren que seas, y esto no siempre es fácil. Nuestros estudiantes, nuestros hijos, llegarán más lejos en lo que se propongan si les guía la pasión por aprender y se dedican a algo que les ilusione.”

Con la idea de despertar ese deseo de aprender en los alumnos, la metodología del colegio se centra en clases amenas, divertidas y participativas, que se llevan a cabo tanto dentro como fuera de las aulas; este centro tienen claro que aprender no se hace solamente dentro de cuatro paredes. En CBS entienden cada campo del saber desde su aplicación práctica, así como el desarrollo de competencias personales que permiten a sus alumnos evolucionar y disfrutar del proceso de aprendizaje de forma integral.

El centro, ubicado en un entorno privilegiado en el Pinar de la Urbanización La Juliana en Bollullos de la Mitación, se diferencia por su sistema curricular flexible respaldado por un profesorado motivado, altamente cualificado, nativo, tanto británico como español, según la materia a enseñar, y con experiencia demostrada.

Educación integral de 0 A 18 años

Desde CBS tienen la firme intención de ayudar a las familias de los alumnos a que estos se desarrollen completamente, para ello potencian sus aspectos académicos, emocional, creativos, de salud y de madurez. Fomentan una relación de máxima confianza entre alumnos, familia y todos los trabajadores del centro.

Con la apertura de su Centro de Educación Infantil, CBS Pre-School en Bormujos y la próxima apertura de otro centro en Mairena del Aljarafe, CBS ofrece el inicio de la educación en la etapa de 0 a 3 años en un entorno seguro, cómodo y familiar. Esta escuela infantil sigue el Sistema Educativo Británico a través de la metodología ‘project based learning’ (aprendizaje basado en proyectos), que garantiza una inmersión en la lengua inglesa desde el principio de la mano de profesionales, tanto nativos como bilingües en ambos idiomas.

En este centro de educación infantil, los niños comienzan a dar sus primeros pasos en su camino educativo a la vez que juegan, interactúan y descubren el mundo para posteriormente dar el salto hacia CBS, The British School, donde iniciarán la siguiente etapa de su educación a partir de los tres años.

Entorno CBS - CBS Altogether

“CBS Altogether - Entorno CBS” es la unión de CBS, The British School of Seville - Colegio Británico de Sevilla, junto con el Centro de Educación Infantil CBS Pre-School, las Academias de idiomas CBS Language Academy y el Campamento de verano, CBS Summer Camp.

Entorno CBS fomenta los valores humanos más importantes en el desarrollo de la persona: la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la determinación. CBS, The British School of Seville, es un centro privado aconfesional en el que se imparte el currículum británico autorizado por el British Council y por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Además, está acreditado como centro examinador oficial de los exámenes IGCSE y A Levels de la Universidad de Cambridge, y pertenece a la Asociación de Colegios Británicos en España, NABSS. Cuenta con clases en niveles que van desde los cero años, comenzando en su Centro de Educación Infantil CBS Pre-School, hasta segundo de Bachillerato.

Escuela para familias

Siendo conscientes de la dificultad que hoy en día implica ser padres, empezando desde CBS Pre-School y continuando en CBS,The British School of Seville, se organizan distintas clases de formación con el objetivo de poder asesorar permanentemente a las familias en todas las dudas recurrentes relativas a la formación de sus hijos.

La metodología de su Escuela de Padres se basa en un programa específico de trabajo que los progenitores reciben. A lo largo de este programa, las familias reciben formación específica sobre los temas más relevantes para la edad concreta de su hijo. Este marco de Escuela de Padres se desarrolla tanto a través de una serie de temas de trabajo específicos que los progenitores reciben vía intranet, como a través de reuniones presenciales para algunos de los temas clave.

La importancia de una buena nutrición

Tomando como guía la conocida frase de Hipócrates: “Que tu alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento”, el CBS promueve activamente el aprendizaje y disfrute de una buena educación alimentaria, tanto dentro como fuera del centro.

“Un colegio es mucho más que un lugar para desarrollarse académicamente. En el CBS nos esforzamos por ayudar a nuestras familias a educar a sus hijos en muchas áreas diferentes. Ser sano y entender cómo serlo es muy importante en el día a día de cualquier persona, en especial de los niños, que están empezando a entender la realidad que les rodea”, nos comenta Miss Samantha, subdirectora de CBS.

Este centro se esfuerza en elaborar un menú nutricionalmente equilibrado, variado e innovador desarrollado por su propio nutricionista, y al mismo tiempo, que sea adaptable para niños que necesitan dietas especiales. Tanto es así que Política de Alimentación y Nutrición se basa es ser saludable, funcional, exquisita, perdurable y sostenible.

Además, también han desarrollado una App del Comedor CBS que ofrece información detallada a las

familias sobre el menú diario en el colegio, así como recomendaciones para los desayunos, meriendas y cenas, incluyendo la lista de la compra y algunas recetas. Todo ello con el objetivo de alcanzar un adecuado equilibrio nutricional al finalizar el día.

Para acercar a todo el entorno CBS al objetivo común de mejorar los hábitos alimenticios, se organizan con frecuencia Talleres de Alimentación y Nutrición a los que asisten todas las partes que conforman la gran familia CBS: alumnos, familiares y todo el personal del CBS.

15 premios para los alumnos

Todo el trabajo que está haciendo el CBS, The British School of Seville ha contribuido a que sus alumnos hayan recibido numerosos premios a la excelencia académica por parte de Cambridge.

Este año, dos alumnas del colegio CBS, The British School of Seville, han sido reconocidas por sus excelentes resultados en los exámenes de Cambridge realizados en junio de 2021.

Gracias a ellas, el centro educativo sevillano suma ya quince premios de Cambridge Assessment International Education en los últimos seis años. Las alumnas premiadas son Irene Bernal Pérez (The Highest Mark in Spain for Cambridge International AS Level Spanish Literature) y Carmen Antequera Erro (High Achievement for Cambridge International AS Level Physical Education).