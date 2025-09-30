Bollo Natural Fruit refuerza su propuesta con frutas tropicales, cuarta gama y una imagen renovada

Bollo Natural Fruit llega a Fruit Attraction 2025 con la nueva propuesta de valor en la que ha estado trabajando en los últimos meses y que marcarán la hoja de ruta de la compañía. Una hoja de ruta con la que pretende continuar reforzando su posición líder en el sector agroalimentario y respondiendo a las tendencias de consumo que están dirigiendo, a día de hoy, los procesos de compra y consumo de fruta.

Entre estas tendencias, se encuentra el creciente protagonismo de los formatos de cuarta gama (fruta troceada y envasada, lista para consumir), con la que la compañía entra en un nuevo segmento para potenciar su apuesta por la innovación y responder a factores cada vez más relevantes en el consumo de fruta: la conveniencia y la facilidad de consumo.

Esta nueva línea de trabajo inició su andadura en marzo de este año, cuando el grupo integró en su estructura a Cortijo Cuevas, empresa granadina con una amplia experiencia en el procesado de frutas de cuarta gama, generando sinergias que mejoran la eficiencia logística, la trazabilidad del producto o la capacidad de respuesta de un segmento en constante evolución. Así, la compañía cuenta, de momento con formatos de cuarta gama de melón, sandía, naranja, granada, mango y también calabaza, que son comercializados bajo sus dos marcas de referencia en el lineal: Bollo y Bruñó. Además, esta propuesta contempla diferentes presentaciones para consumidor final (como monodosis, bandejas y mitades), pero también gran formato (para hostelería y colectividades).

Bollo Natural Fruit también ha anunciado que su portfolio de frutas se vuelve más extenso, un movimiento con el que refuerza su vocación multifruta y su capacidad de ofrecer una cesta cada vez más amplia a lo largo de los 12 meses del año. En concreto, la compañía comienza a comercializar dos nuevas referencias de corte tropical: la piña y el mango. Se trata de una decisión que cobra sentido a la luz de otra tendencia de consumo: el hecho de que las frutas tropicales (como el mango, la papaya, el kiwi amarillo o la piña) están adquiriendo un protagonismo creciente en la cesta de la compra y en la mesa del consumidor actual.

Por último, la compañía también ha presentado en el marco de Fruit Attraction su nueva propuesta de identidad visual para la marca Bollo, con la que pretende reforzar el carácter Premium de la marca, asociado a calidad y sabor, y hacerla más versátil para diferentes aplicaciones. Uno de los puntos más destacables de este cambio de identidad visual es que el icono de las monedas, tan característico de la etiqueta del melón Bollo, se traslada al visual de todo el conjunto de la marca. Un elemento icónico que, además, se ha simplificado y actualizado.

Un repaso cualitativo

Durante la presentación de estas novedades, Antonio Alarcón, CEO de Bollo Natural Fruit, ha desgranado, asimismo, varias conclusiones cualitativas relacionadas con las tendencias actuales de compra y consumo de fruta. Estas conclusiones, fruto del resultado de una serie de grupos de discusión que la compañía ha desarrollado con consumidores y fruteros, son, precisamente las que marcan la nueva propuesta de valor de la compañía.

La fruta, un ingrediente asociado, cada vez más, con una dieta sana y equilibrada: la fruta está cada vez más presente en la vida diaria de las personas que quieren cuidarse. Hay una asociación cada vez más directa entre consumir fruta y llevar unos hábitos y un estilo de vida ligado a una alimentación saludable.

Ganan protagonismo variedades menos habituales en la cesta de la compra: las frutas exóticas o tropicales, como el mango, la papaya, el kiwi amarillo o la piña, no son novedades en la cesta de la compra. Pero su consumo continúa escalando posiciones y, cada vez más, forman parte de la compra habitual.

La frutería, el canal de compra preferido por el consumidor habitual de fruta: el consumidor habitual de fruta considera la frutería su punto de venta predilecto, fundamentalmente porque es un canal asociado a la calidad y en el que, además, cuentan con el asesoramiento personalizado de un profesional. En ocasiones, acuden a otros puntos de venta, como el supermercado, por motivos de practicidad.

Aspecto, precio y recomendación, criterios que marcan la elección de una fruta u otra: el aspecto y la textura de la fruta siguen siendo el factor principal que determina que un cliente se decante por una fruta o por otra. El precio también es fundamental a la hora de decidir y la recomendación del profesional/frutero también influye de forma notable en la elección.

La marca en fruta se asocia a mayor calidad: la marca juega un papel fundamental en la compra y consumo de fruta, pues se asocia a mayor calidad, a cuidado en la selección y a precio superior. Al frutero/a le ayuda a vender a su público, que suele buscar una marca en concreto.

Formatos listos para consumir, cada vez más valorados por los consumidores: la cuarta gama es una opción cada vez más atractiva para incorporar nuevas formas más fáciles de consumo de fruta en el día a día, especialmente entre los segmentos más jóvenes de la población.

Ganan terreno nuevas formas de consumo: emergen, cada vez más, nuevas formas de consumir la fruta, al integrarla en batidos, smoothies, en ensaladas, otro tipo de recetas o mezclada con yogur o avena.

Bollo Natural Fruit es un grupo consolidado de empresas que desarrolla sus operaciones en el sector hortofrutícola y que nace en 2019, integrando la experiencia, la tradición centenaria y la visión de futuro de empresas líderes en el sector de la fruta. El grupo ha evolucionado desde su creación mediante la integración de empresas hasta convertirse en una compañía de referencia nacional e internacional en el sector de la fruta fresca, siendo ya el principal operador nacional de limón y un actor fundamental en el mercado de los cítricos bio. Además, posee una importante presencia en el mercado en otras categorías, como la naranja, la clementina, el pomelo, la piña, el mango, el melón y la sandía, y cuenta con dos marcas de referencia en el lineal: Bollo y Bruñó. Recientemente, ha incorporado también a su propuesta de valor una oferta, cada vez más amplia, de cuarta gama.

Las más de 10.000 hectáreas propias y controladas, así como una capacidad de envasado de 800.000 toneladas, garantizan la cesta de fruta los 12 meses del año.