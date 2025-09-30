Los bioestimulantes naturales de FICO protagonizan Fruit Attraction

Fruit Attraction, el gran escaparate internacional del sector hortofrutícola abre de nuevo sus puertas en Madrid. Entre los protagonistas de esta edición estará Grupo FICO, referente en el cultivo sin suelo con fibra de coco, y amplia experiencia en productos nutricionales de fabricación propia. La empresa presentará en el Pabellón 9, stand 9A35, su producto estrella en nutrición vegetal, los Inductores de Resistencia (IDRs): bioestimulantes naturales de fabricación propia con certificado ECO, diseñados para proteger los cultivos frente a plagas y enfermedades.

Los inductores de resistencia de Grupo FICO dan respuesta a una demanda creciente en el campo: soluciones sostenibles, limpias y seguras que reduzcan el uso de químicos y que protejan a la planta ante ataques abióticos y bióticos. Su acción permite que la propia planta active sus mecanismos de defensa frente a ataques, garantizando una protección eficaz y libre de residuos.

Este avance es fruto del trabajo constante del departamento de I+D de la compañía, que desarrolla nuevas soluciones de forma ágil en su fábrica de Almería para ponerlas rápidamente al servicio del agricultor. En este contexto, Fruit Attraction se convierte en el escaparate perfecto para mostrar al sector las innovaciones de última generación.

Además de los inductores de resistencia, Grupo FICO presentará en su stand sus sustratos de fibra de coco 100 % natural, disponibles en diversos formatos (sacos de cultivo para hidroponía, sistema enficonado, bloques, briquetas, entre otros), que garantizan versatilidad y facilidad de uso; su gama de nutrición vegetal, con productos formulados para cada fase del desarrollo del cultivo y con líneas certificadas para agricultura ecológica y también Ficolim, su higienizante en polvo precursor de dióxido de cloro, eficaz en la sanitización de balsas, depósitos y redes de riego. Elimina microorganismos y biofilm sin generar resistencia, y cuenta con certificación CAEE para agricultura ecológica.

Es por esto, y tras el éxito obtenido en la pasada edición, Grupo FICO regresa por segundo año consecutivo a la feria. Este 2025, compartiendo espacio con empresas punteras de la agricultura andaluza, región que marca tendencia en innovación y sostenibilidad, en el Pabellón 9.

“La industria auxiliar es un engranaje fundamental para la agricultura y la producción agrícola”, subrayan desde Grupo FICO. “Y Fruit Attraction es el escenario idóneo para estrechar lazos con el sector y proyectar nuestra estrategia a nivel internacional”.

Grupo FICO invita a los profesionales del sector interesados en su propuesta a visitar el stand en el Pabellón 9, 9A35, y descubrir de primera mano sus Agrosoluciones Naturales.