HUDISA: El compromiso con el agricultor

En el sector de los frutos rojos no todas las compañías establecidas en este ámbito tratan a sus proveedores del mismo modo. Y eso lo saben los propios agricultores. En Hudisa, se procesa y comercializa purés y concentrados de Fresa, Frambuesa, Arándano y Mora; e IQF de Arándano con origen en la provincia de Huelva, la mayor zona productora de frutos rojos de Europa. Y trabaja en tres líneas diferentes de producto como son: línea Convencional, Babyfood y Orgánica. Además, es la empresa líder del sur de Europa en cantidad de frutos rojos procesados con un potencial productivo de más de 20 millones de kilos/año y una capacidad diaria de 350.000 kg. Está presente en más de 30 países y en los 5 continentes.

El objetivo de Hudisa para la 17ª edición de Fruit Attraction Madrid, feria de referencia del sector, es trasladar sus diversas cualidades distintivas para que proveedores y compradores sepan de primera mano por qué esta empresa integrada por más de 1.000 agricultores se ha convertido en un referente.

Ellos cuidan y miman los frutos que Hudisa procesará en su fábrica, por lo que en el ADN de la empresa está la defensa de sus agricultores, uno de los pilares. Familias que, durante generaciones, han trabajado el campo y que conocen a la perfección las condiciones necesarias para obtener los mejores frutos. Hudisa se apoya en su experiencia y rigor desde el origen.

Los agricultores comprometidos con Hudisa y que cultivan berries saben el esfuerzo que conlleva su trabajo y han encontrado en Hudisa el partner perfecto: en Hudisa se ofrece servicio todo el año, es decir, se recoge la fruta siempre, hasta que se termina la campaña. Es un compromiso directo con el agricultor que tiene la certeza de que, aunque la empresa haya logrado sus objetivos de fruta, su producción no va a quedarse en el campo.

Hudisa no solo paga un precio justo por la fruta, sino que, además, es totalmente transparente y cumple la Ley de Cadena Alimentaria, con la que el proveedor conoce en todo momento el precio de la fruta que va a recibir.

Desde la sociedad se trabaja, también, para reducir el impacto de la actividad en la naturaleza y en el entorno. Se aplican prácticas sostenibles agrícolas, porque Hudisa tiene el deber de proteger a los agricultores y su campo. La sostenibilidad es una de las bases de la empresa, y por eso lleva años incorporando criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en el desarrollo de la actividad industrial.

El compromiso de Hudisa con la innovación los ha llevado a mantener convenios de colaboración con centros tecnológicos para buscar mejoras en la conservación del producto y el desarrollo de otros nuevos. Pero también realizan inversiones para actualizar instalaciones y maquinaria, además de ofrecer formación continua y apostar por la promoción interna. Y todo desde el corazón de Huelva, porque en Hudisa son 100% onubenses.

Hudisa cuenta con la confianza de un trabajo en proceso bien hecho, y así lo acreditan las múltiples certificaciones y estrictas auditorías que cada año pasan para poder mostrar con orgullo que son los más rigurosos en el ámbito no solo de la calidad y seguridad alimentaria, sino también a nivel de innovación, medioambiental y de prácticas sostenibles.

Además, posee las certificaciones más exigentes del mundo, como son la BRCGS Food Safety, que solo dos empresas en España y cuatro en Europa de transformación de frutos rojos han conseguido con su máxima calificación, y la IFS Food, que avala cada fase del proceso industrial.

A estas se suman otras acreditaciones de alta exigencia como SGF, CAAE, HALAL, KOSHER y FDA, lo que permite a Hudisa operar con plena garantía en los mercados más estrictos. Además, ha superado con éxito la auditoría social SMETA 4 Pilares, la más utilizada del mundo, que garantiza no solo el cumplimiento legal, sino también ético y social en toda su cadena de valor.

En Fruit Attraction 2025, Hudisa mostrará lo que produce y lo que representa: una nueva forma de hacer empresa en el campo, donde la ética, la calidad y la sostenibilidad son la única forma posible de avanzar.

Tiene más información en nuestra página web: www.hudisa.es