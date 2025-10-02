Moyka refuerza su presencia en Madrid con innovación, negocio y cercanía como alicientes

Moyca ha desembarcado en Fruit Attraction 2025 (IFEMA Madrid, Pabellón 7 – Stand 7C16) con un stand inmersivo, 100% magenta —su seña de identidad—, coronado por una estructura aérea de “nubes” de esferas que evocan racimos y descienden a distintas alturas entre barras de luz verticales. El resultado es un espacio reconocible al instante, abierto y muy fotogénico.

Más allá de la puesta en escena, la compañía ha afrontado una agenda intensa de reuniones y encuentros con clientes, distribuidores, retailers, proveedores, breeders y operadores logísticos, entre otros. En el plano técnico, en Grape Attraction el director de Producción, Jerónimo García, repasó el pasado, presente y futuro de la uva de mesa; y el CEO, Antonio Domene, intervino en una charla de Revista Mercados sobre IA y visión artificial para anticipar la cosecha y optimizar la toma de decisiones en campo.

En el capítulo de reconocimientos, Moyca es finalista a Mejor LinkedIn en los Premios Estrellas de Internet y compite por mejor stand, stand más original y favorito del público (con votación abierta), reforzando una presencia que combina innovación, negocio y cercanía con el visitante.