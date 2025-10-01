La onubense Bonafru aprueba su incorporación a Unica como socio de pleno derecho

Con un apretón de manos justo ante la entrada del stand de Unica Group se cerró el acuerdo por el que el Consejo Rector de la empresa de berries onubenses Bonafru aprobaba por unanimidad su incorporación a la cooperativa de segundo grado almeriense como socio de pleno derecho. Este paso viene a ratificar la decisión que tomaron en 2022 como inicio de integración en la cooperativa que preside José Martínez Portero.

Precisamente Portero y el gerente de Unica Group, Enrique de los Ríos, sellaron públicamente el acuerdo con el presidente de Bonafrú, Francisco Infantes, así como con distintos directivos de la compañía de la provincia de Huelva. Todo en el marco de Fruit Attraction, donde la cooperativa almeriense mantiene una amplia actividad con sus principales clientes españoles e internacionales.

Hay que recordar que Unica ampliaba en julio de 2022 su catálogo de productos y empezaba a comercializar frutos rojos, gracias a la incorporación de la Cooperativa Hortofrutícola de Bonares, dedicada a la producción y comercialización de fresas, frambuesas y arándanos.

Bonafrú cuenta con 60 socios activos, y fincas en las localidades onubenses de Bonares, Niebla, Moguer, Lucena del Puerto y San Juan del Puerto, además de Rociana del Condado, Almonte, Lepe y Villablanca. La producción de Bonafrú supera los 4,5 millones de kilos, cultivados en 350 hectáreas. Entre sus principales mercados de destino figuran Alemania, además de Reino Unido, Bélgica, Holanda, República Checa, Eslovaquia y Hungría.