Donde se reúne la magia de los vegetales: Singular veggies

Impulsada por la Fundación Cellbitec y desarrollada por su grupo Beyond Seeds, Singular veggies es la primera plataforma colaborativa para la promoción y aceleración de vegetales innovadores.

En ella se crean alianzas con obtentores, productores, chefs, distribuidores y retailers de todo el mundo para llevar al mercado agroalimentario productos exclusivos, llenos de sabor, color, salud y personalidad. En la actualidad, la plataforma continúa creciendo y cuenta ya con más de 25 partners repartidos por Europa, América, Oceanía y el sudeste asiático.

En Singular veggies se cree en la biodiversidad como motor de un futuro agrícola sostenible y en la diferenciación como clave del éxito. No sólo se promocionan alimentos, sino historias y experiencias que transforman la alimentación, la salud y el bienestar.

Tres deben ser las características que deben reunir los vegetales para formar parte de la categoría “Singular”: (1) nuevos colores y/o formas antes impensables, (2) antiguos sabores y texturas ya olvidados y (3) con unas características nutricionales y saludables fuera de lo común.

La plataforma Singular veggies cuenta desde su creación con el apoyo exclusivo de la Fundación We’re Smart World, referente culinario mundial en verduras, y Frank Fol, el reconocido mundialmente como el “Chef de los Vegetales”.

La sorprendente hortaliza Zucchiolo, premio a la innovación en Fruit Logistica 2024, fue el primer Singular veggie. Destaca por su aspecto ovalado, sus tres colores y su increíble versatilidad, ya que puede consumirse en fresco o cocinada.

Después se han ido incorporando al catálogo otras novedosas hortalizas como Bínu, la yema de calabaza que pretende ser un éxito en esta nueva campaña; Bechoc, la primera berenjena chocolate del mercado; la gama de tomates Macchiato ricos en antioxidantes; Delistra, la berenjena listada con capacidad preventiva del cáncer de colon; o el tomate liso de sabor humami Dellize, entre otras innovaciones.

Singular veggies es mucho más que una innovadora plataforma que conecta a los principales agentes de la cadena agroalimentaria con el consumidor. Es un proyecto social que colabora directamente con los objetivos de la Fundación Cellbitec en la lucha contra el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Estas investigaciones surgen de la dilatada colaboración con el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada.

Además, Singular veggies está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, impulsando un modelo agrícola responsable, justo y regenerativo.