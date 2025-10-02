Sweetloom conquista con su sabor y color a los visitantes en Fruit Attraction

Sweetloom, el tomate asurcado desarrollado por Yuksel Seeds, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la última edición de Fruit Attraction, cautivando a los visitantes con su inconfundible sabor y su espectacular color negro-púrpura.

Desde su lanzamiento, esta variedad ha logrado posicionarse rápidamente en el mercado gracias a su calidad diferencial, avalada por reconocimientos internacionales como el otorgado por el International Taste Institute de Bruselas o su reciente distinción en el Fresh Market de Polonia.

Un tomate que recuerda al de antaño

Sweetloom es un tomate asurcado que destaca por su equilibrio perfecto entre dulzor y acidez, ofreciendo un sabor auténtico que evoca al tomate tradicional. Su textura, jugosa pero firme, junto con una excelente vida poscosecha, lo convierten en una opción ideal tanto para el mercado nacional como para la exportación.

Además, su versatilidad agronómica le permite adaptarse a diferentes condiciones de cultivo, garantizando una producción estable durante todo el año.

En Fruit Attraction, Yuksel Seeds no solo presentó Sweetloom, sino también su amplio catálogo de tomates con resistencia al virus del rugoso, que abarca desde variedades cherry y mini plum hasta asurcados, cocktail, pera y rosa.

La empresa también mostró sus avances en otros cultivos, entre ellos Ivancan y Princessa en pimientos; Zuzana en Berenjena; Saymon y Reymon en pepinos y Cardona en melón

Reconocimiento en los Premios Tomate 2025

Coincidiendo con la feria, Yuksel Seeds fue distinguida en los Premios Tomate 2025 por su labor en la mejora genética de variedades híbridas, ofreciendo soluciones que responden a las necesidades actuales de los productores. El galardón fue recogido por Mehmet Yuksel, CEO de la compañía.

Foto de familia.

Más de 35 años impulsando el sector hortícola

Con más de tres décadas de trayectoria, Yuksel Seeds ha consolidado su presencia en los principales mercados europeos, reforzando su liderazgo en el mejoramiento de hortalizas. La empresa mantiene una fuerte apuesta por la investigación y el desarrollo, lo que le permite ofrecer variedades innovadoras que combinan sabor, resistencia y rendimiento.

La participación en Fruit Attraction 2025 confirma una vez más el compromiso de la compañía por estar presente en los principales eventos internacionales, fortaleciendo su posición en el sector hortícola y reafirmando su misión: unir innovación y tradición para ofrecer hortalizas de máxima calidad.