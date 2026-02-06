Moyca lleva hasta Berlín 'El amor más dulce', su nueva propuesta para San Valentín

Hablar de Moyca es hacerlo de uva de mesa. Esta compañía se ha convertido en un referente en lo que a este producto se refiere y cada año experimenta un crecimiento mayor que le posibilita ir a la búsqueda de nuevas variedades y líneas de negocio. Bajo esta premisa ha viajado su delegación hasta Messe Berlín para presentar en Fruit Logistica, una de las más importantes ferias hortofrutícolas del mundo, sus últimas propuestas.

Josefina Mena, su directora comercial, resaltaba la importancia de "interactuar con todos nuestros clientes y de conocer posibilidades en países distintos". Aludiendo, a las nuevas variedades con las que cuenta Moyca, Mena destacaba los hasta 54 tipos de uva que presentan. "Blancas, rojas, negras y también de sabores", concreta, al tiempo que descubre los innovadores empaques que se le ofrece al cliente: "Se está presentando el formato 'El amor más dulce' ahora viene el día de los enamorados, para que sea un día especial, y se pueda compartir con fruta.

Las visitas de clientes al stand de Moyca a lo largo de toda la feria están siendo constantes. "Hemos sido muy bien recibidos", abunda Mena, que resalta la opción de abrir su producto a nuevos mercados de Asia, Estados Unidos o Canadá. "Es muy importante estar en Fruit Logistica, ya que en nuestro caso vendemos el producto a todos los países del mundo donde se puede exportar la uva", apostila.

Un paso más hacia la digitalización global

Moyca ha dado un nuevo paso en su proceso de digitalización global. La firma ha integrado en su departamento de Calidad una aplicación que captura y analiza datos en tiempo real, lo que permite que el 100 % de los muestreos de la fruta se realicen de forma automática.

La utilización de esta app tiene múltiples beneficios. En concreto, aumenta la eficiencia operativa, reduce los tiempos de respuesta y afianza la trazabilidad de cada pedido, permitiendo a los clientes tener un control absoluto sobre el estado del producto.

Esta herramienta consolida aún más el alto nivel de tecnificación e industrialización de los procesos operativos de Moyca. Los controles de calidad están presentes desde el manejo agronómico en el campo hasta la última caja expedida, con un equilibrio claro entre rigor técnico y atención personalizada.