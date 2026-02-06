Soloh, el tomate snack premium de Unica que se ‘picotea’ en Berlín

Ha sido una de las grandes atracciones de Fruit Logistica. El tomate snack premium Soloh se ha convertido en una deliciosa tentación para todos aquellos que pasaban ante el estand de Unica Group. Un sabroso picoteo de un producto que responde a las nuevas tendencias de consumo y que ha cautivado por su agradable sabor.

Soloh se ha desarrollado para el consumo en formato snack. Destaca por su intenso dulzor equilibrado con una refrescante acidez, ofreciendo una experiencia sensorial diferenciada en cada bocado y eleva la categoría de snacking a un nivel desconocido hasta ahora. “Su nombre refleja tanto su carácter único, como su origen mediterráneo, convirtiéndose en una propuesta premium de tomate”, destacaba Andrea Álvarez, directora de desarrollo de Unica.

El lanzamiento de este formato se enmarca en la creciente demanda de snacks saludables, una tendencia que sigue ganando peso entre los consumidores europeos y que impulsa nuevas formas de consumir frutas y hortalizas. “Se trata de un snack de lujo, tanto por sabor como por apariencia visual, pero accesible a todos los públicos”. comenta Álvarez.

El equipo de Unica Group desplazado hasta Berlín.

Y es que la innovación es un pilar clave en la estrategia de la cooperativa almeriense de segundo grado, lo que impulsa su interés por la mejora continua del tomate para adaptarse a todos los consumidores y a todos los momentos de consumo. En este sentido, desarrolla propuestas como sus tarrinas de potpourri de tomate, que permiten degustar distintas variedades en pequeñas cantidades.

La innovación y la concentración de la oferta, temas claves para Unica Esta importante apuesta de Unica Group por la innovación marca la diferenciación frente a los productos de terceros países. José Martínez Portero, presidente de Unica Group, tiene claro que siempre tienen que ir un poco más allá para atraer al consumidor europeo. “La innovación es la única forma de diferenciarnos, especialmente de los países competidores como pueden ser Marruecos o Turquía. Nosotros intentamos darle al cliente algo diferente, especial y bueno, darle lo que no le dan los demás”, indica. Otro de los puntos en los que Unica lleva trabajando bastante tiempo es la concentración de la oferta. “Los mayores competidores somos nosotros mismos. Los agricultores tenemos que abrir los ojos y ver que es un tema que podamos hacerlo perfectamente y no lo estamos haciendo a la velocidad que necesita el sector”.

En línea con su filosofía de aportar nuevas soluciones, la cooperativa almeriense de segundo grado impulsa la diversificación de la categoría de berenjena, con especial atención a los consumidores más jóvenes, entre los que se está perdiendo el hábito de consumo de este producto. En este contexto, la compañía presenta incorporaciones recientes como la mini berenjena Delistra, ampliando su oferta con formatos más versátiles y adaptados tanto al consumo doméstico como al canal profesional.

Unica Group continúa además desarrollando nuevas soluciones para facilitar la ingesta de verduras, apostando por formatos de IV y V gama, así como por elaboraciones con ingredientes muy demandados en la actualidad, como la quinoa o propuestas de verduras caramelizadas, que combinan facilidad en el consumo y un intenso sabor que no deja indiferente al consumidor.