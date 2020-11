Teletrabajo y más medidas de seguridad: Agrocolor sigue sin pausa en su actividad a pesar de la COVID-19

Agrocolor S.L. es una empresa de certificación, inspección, control y ensayos agroalimentarios con una sólida trayectoria y experiencia en el sector primario. Desde el primer momento que estalló la crisis sanitaria por el coronavirus la empresa ha seguido su plan de contingencia, el cual creó antes de que empezara el estado de alarma. En este plan se define la forma de actuar del personal tanto en sus instalaciones como en las de los clientes.

Además, con respecto a sus clientes, Agrocolor contactó con todos ellos para conocer las medidas de protección que habían adoptado en sus instalaciones respecto al coronavirus. Así analizaron cada caso de forma particular, evaluaron los riesgos y decidieron qué hacer. Reprogramar las fechas de visita de forma que no se vieran afectadas por la situación; adoptar métodos alternativos de evaluación cuando fuera posible (visitas en remoto, visitas semipresenciales); extender la validez de su certificado o no, siguiendo las directrices que hayan fijado los dueños de los esquemas de certificación (GLOBAL G.A.P., IFS, QS, etc..) y la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Además, la plantilla de Agrocolor ha estado realizando teletrabajo y solo se desplaza a las oficinas el personal imprescindible para atender las necesidades mínimas. De esta forma han podido atender todas las necesidades de sus clientes sin que noten ninguna diferencia respecto a la situación previa a la crisis del coronavirus. Una vez iniciada la desescalada, se continuó con el teletrabajo pero también se aumentó el trabajo presencial en la oficina, estableciendo turnos para garantizar las medidas de distancia de seguridad.

El personal que sigue realizando inspecciones y se desplaza a las fincas e instalaciones de sus clientes, además de utilizar equipos de protección, se adaptan y siguen las directrices particulares que haya fijado cada cliente en sus instalaciones. “Ellos son también nuestros héroes y les damos un aplauso, ya que con su entrega consiguen que nuestros clientes dispongan de los certificados e inspecciones que necesitan en estos momentos complicados en los que debemos mimarlos al máximo”, explica Juan Pérez Zamarrón, gerente de Agrocolor.

El sector agroalimentario ha demostrado que es un servicio esencial para la sociedad por lo que es previsible que la pandemia le afecte menos que a otros sectores más sensibles. “Nosotros intentaremos adaptarnos a este nuevo escenario de la mejor manera posible de forma que nos permita seguir creciendo tanto a nivel nacional como internacional”, asegura el gerente.