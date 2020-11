Almería, el vivero de la flor de Navidad

La flor de Pascua, originaria de México, cuenta la leyenda, surgió de una trágica historia de amor: “Las gotas de sangre del corazón de una diosa azteca crearon la flor”. En 1828 el embajador de Estados Unidos en el país mexicano, Joel Poinsett quedó encantado con la flor, de ahí su nombre y el hecho de que en el día de la muerte de este personaje, el 12 de diciembre, se celebre el Día de la Poinsettia. Pero esta flor traspasó fronteras teniendo en la actualidad gran importancia en la provincia almeriense. De este modo, a principios de los 80 del siglo pasado comenzó a cultivarse en España, concretamente en la costa mediterránea, convirtiéndose Almería en el centro de producción más importante del territorio nacional.

La producción almeriense ronda los 2,5 millones de unidades de poinsettias o flores de Pascua. Pronto estas estrellas de Navidad, simuladas por la figura de su flor, invadirán las calles de la ciudad, los escaparates de los comercios y los salones de los hogares con motivo de las próximas festividades. Uno de los semilleros, que comercializa esta flor en Almería es Laimund, que arranca con el cultivo de estas plantas ornamentales a principios de agosto, sobre todo las variedades más precoces, tal y como detallaba este pasado diciembre Guillermo Murcia, responsable en la delegación de la empresa en Níjar, quien añadía que este año la producción superaba las 100.000 unidades. Hay que recordar que la empresa almeriense comenzó su andadura en 1985, pero no sería hasta 1990 cuando comenzara con el cultivo de flores de Pascua, concretamente con unas 3.000 plantas; de este modo el semillero de plantas hortícolas es su principal actividad y, como complemento, la firma, con otra delegación en El Ejido, produce plantas ornamentales, de forma que a la par que arrancaba la campaña de flores de Navidad también comenzaron con el cultivo de dipladenia.

Temperaturas suaves, luz, ventilación y que no se encharque la raíz, consejos para mantener la flor de Pascua

Existen muchas variedades de poinsettias y están disponibles en diferentes colores, así rosa, amarillo, blanco y bicolor, aunque el rojo sigue siendo el protagonista con cerca del 90% de los ejemplares, por ello Laimund apostaba en su producción sólo por este color, aunque en distintos tamaños: en macetas de 14 centímetros y en recipientes de 12 centímetros, este formato más pequeño utilizado en su mayoría para la decoración de los domicilios particulares. En cuanto a los tipos, en la delegación de Laimund en Níjar trabajaban de cara a la pasada Navidad con Aurora, una planta más temprana, y Euroglory red, más tardía, para cubrir todo el ciclo, ya que las ventas se prolongan hasta en torno a mediados de diciembre en este semillero, que distribuye sus plantas en el mercado nacional.

Tal y como detallaba el responsable de la delegación nijareña, en la que trabajan unas 48 personas más personal administrativo, para mantener la flor de Pascua lo importante es no encharcar la raíz y que esté situada en una zona con luz. El pascuero sobrevive con temperaturas suaves, en torno a los 20 grados centígrados. A pesar de que la mayoría de las personas, que adquieren la flor con objeto de decoración, se deshacen de ellas al pasar estas fechas invernales, la planta puede sobrevivir para siempre, todo depende de las condiciones en las que se mantenga. Los consejos: ventilación, que no esté expuesta a elevadas temperaturas y, como señala Guillermo, que no se riegue con abundante agua.