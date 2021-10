El sector pesquero de Huelva saca la cabeza tras un buen año

La provincia de Huelva cerró en 2020 su mejor año de la serie histórica de los diez últimos ejercicios en lo que se refiere a los ingresos generados por la comercialización de la producción pesquera, sumando, según datos oficiales de la Junta de Andalucía, 64,75 millones de euros. Las cuatro lonjas onubenses generan cerca de 5.000 empleos directos e indirectos (4.794 en 2020), contando entre ellas con la de mayor peso específico de toda Andalucía por volumen capturado y comercializado, Isla Cristina, que es además el segundo puerto de España –solo por detrás de Vigo– en volumen comercializado de pesca fresca. Un año más, la isleña fue la lonja andaluza con más movimiento y la tendencia continúa en el primer semestre de este 2021.

No será fácil repetir en este 2021 los buenos datos obtenidos por el sector pesquero de Huelva el pasado ejercicio. Las lonjas onubenses comercializaron casi 18.000 toneladas (17.818,4), mientras que en los seis primeros meses de 2021 han sido casi 8.000 (7.947, 2). Pese a no llegar a ser la mitad, no puede aplicarse la simetría en la proyección del año entero, ya que los meses de julio y agosto son de mucha venta.

Acuerdo para seguir en Mauritania La flota de buques arrastreros congeladores onubenses tiene garantizada la continuidad en aguas mauritanas tras el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Marruecos. La portavoz de Pesca en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, María Luisa Faneca, expresó su satisfacción por el éxito en las negociaciones. Según Faneca, “de esta forma, la flota española, con 68 embarcaciones de Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco, mantiene la totalidad de las posibilidades de pesca del protocolo anterior, con algunas mejoras técnicas”. El nuevo acuerdo ofrece posibilidades pesqueras para 5.000 toneladas anuales por parte de los marisqueros, y hasta 25 licencias simultáneas en esta modalidad para la provincia.

Comenzando de menor a mayor volumen, la lonja más modesta sin duda es la de Huelva capital, que en dicho periodo ha movido apenas 134,3 toneladas, si bien experimenta un crecimiento en valor con respecto al mismo periodo de 2020 de un 10,1%. Ayamonte también ha mejorado de enero a junio un 10%, tras comercializar 1.053,5 toneladas. La cuarta lonja de Andalucía y segunda de Huelva es Punta Umbría, con 2.221,3 toneladas (-9,3%), mientras que Isla Cristina la duplica, tras vender 4.538,1 toneladas en el primer semestre de 2021.

La lista de especies que se comercializan en las lonjas onubenses es casi interminable, aunque destacan, por volumen y por este orden, el siguiente ‘top-10’: boquerón (5.076 t. en 2020), sardina, chirla, caballa del sur, pulpo de roca, gamba, bacaladilla, choco, merluza y pulpo blanco o almizclado. En cuanto a los ingresos generados por las mismas, la ‘reina’ es la gamba (11,5 millones en 2020), seguida por boquerón (10,6 mill.), pulpo de roca (6,8 mill.), chirla (5,7 mill.) y sardina (3,6 mill.).

Son 13 los municipios onubenses que cuentan con trabajadores del sector pesquero (3.874 en 2020) y actividades auxiliares (920): Isla Cristina, Punta Umbría, Huelva, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto, Ayamonte, Lepe, Aljaraque, Almonte, Bollullos Par del Condado, Cartaya, Hinojos y Moguer.