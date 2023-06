Executive MBA: Líderes del presente y del futuro

El mundo empresarial se encuentra en momentos de grandes cambios digitales y tecnológicos que traen consigo nuevos retos y dificultades en las relaciones interpersonales, que necesitan una respuesta a corto plazo para no perder de vista el capital más importante de las empresas, las personas.

El mundo digital, especialmente en los últimos tres años, ha cambiado en gran parte la forma de interactuar dentro de los espacios laborales y de formación. Los puestos de trabajo exigen profesionales que, no solo posean habilidades técnicas y resolutivas dentro del mundo digital, si no la capacidad de saber empatizar y dirigir personas de forma presencial y equipos en remoto, usando la tecnología y la digitalización como un medio para llegar a otros y no como un fin en sí mismo.

San Telmo Business School, gracias a su amplia trayectoria y cercanía en el mundo empresarial, se ha adaptado y ha sabido dar respuesta a las diferentes necesidades actuales de empresarios y directivos.

Cambia tu presente, pensando en tu futuro

El Executive MBA de San Telmo Business School es uno de los programas que ofrece esta escuela de negocios, reconocida internacionalmente por su I+D en la escritura de Casos de Empresas actuales y reales. El máster lo conforman profesionales con experiencia que buscan una transformación integral. Una buena capacitación en la base que les permita conocer los cimientos de los negocios, pero con un enfoque muy práctico y cercano a las personas. Fundamentalmente, son directivos de empresas con experiencia profesional superior a cinco años que buscan prepararse para abordar los siguientes pasos profesionales.

En San Telmo, se busca la excelencia de los empresarios y directivos, y este programa destaca tanto por su exigencia como por su estilo de enseñanza pragmática: el método del Caso, impartido por un claustro propio altamente cualificado formado tanto por empresarios y profesionales en ejercicio, como por profesores invitados de otras escuelas de negocios nacionales e internacionales.

Este método pone a prueba a los participantes numerosas veces, de manera que les invita a superar sus límites. A través de las sesiones, los profesionales adquieren la capacidad de tomar mejores decisiones y mantienen una visión más clara del entorno. Los años de experiencia enseñando con esta metodología confirman que los alumnos terminan conociéndose mejor a sí mismos, tanto profesional como personalmente, generando en ellos la ilusión por crecer, aprender y emprender cada vez más. Sin duda, esto marca la diferencia.

Las empresas de referencia apuestan por San Telmo, donde envía a sus profesionales por el desarrollo de las capacidades y habilidades que adquieren tras el programa y que luego ven cómo se implementan en sus empresas. San Telmo Business School es una institución que prepara al alumno y le proporciona las herramientas para su transformación al finalizar el programa. La experiencia de aprendizaje que ofrece es única por su presencialidad, trato personal y debate en clase. No obstante, el programa cuenta con la última tecnología aplicada a la enseñanza, y más específicamente al método del caso, dotando a sus aulas de los recursos necesarios para brindar a sus participantes la posibilidad de participar en remoto en ocasiones específicas.

Este programa es una palanca de avance en el desarrollo profesional y la inversión más rentable que puede hacer un directivo. Invertir en formación es una elección que garantiza la posibilidad de futuro frente a la incertidumbre de lo que está por venir. Más del 95% de los antiguos alumnos que han pasado por el Executive MBA ocupan puestos de alta dirección diez años después de graduarse.

El grado de satisfacción de los más de 13.500 antiguos alumnos de esta escuela de negocios es lo que hace que San Telmo Business School sea una de las instituciones de referencia en la formación directiva. Esto es una garantía para el tejido empresarial nacional, ya que contará en los próximos años con líderes que podrán influir en las culturas de sus empresas donde la tecnología y la transformación digital no serán una amenaza sino una oportunidad para el crecimiento, la innovación y el desarrollo del presente.

San Telmo Business School forma directivos transformadores del presente para que sean capaces de liderar los cambios del futuro.

San Telmo Business School

Escuela de negocios con sedes en Málaga y Sevilla, lleva más de 40 años acompañando a hombres y mujeres de empresa en su camino hacia el liderazgo. Una relación enriquecedora, ya que se fusiona la excelencia académica y la investigación con un profundo conocimiento de la realidad empresarial. Como Fundación sin ánimo de lucro su objetivo fundacional es la creación de riqueza en la sociedad mediante la formación y el perfeccionamiento de las habilidades directivas de hombres y mujeres de empresa.