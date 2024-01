Iryo consolidará este 2024 su crecimiento con interesantes cambios para el viajero

Iryo es el primer operador privado español de Alta Velocidad participado por los socios de Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia. Inició sus operaciones comerciales el 25 de noviembre de2022 entre Madrid-Zaragoza-Barcelona y, el 16 de diciembre, entre Madrid-Cuenca-Valencia. Durante 2023 ha seguido desplegando su hoja de ruta y abriendo nuevos destinos. El 31 de marzo fue lanzamiento de operaciones con Andalucía: Sevilla, Málaga y Córdoba mientras que el 2 de junio se realizó la conexión con Alicante con parada en Albacete y el 15 de junio completó el despliegue de la fase 1 con la llegada a Tarragona.

Iryo inauguró el pasado 10 de diciembre la primera ruta transversal que conecta las ciudades de Barcelona y Sevilla. Con cuatro frecuencias al día -dos idas y dos vueltas- los siete días de la semana, la ruta tendrá paradas en Zaragoza, Madrid de 20 minutos y Córdoba, y de forma adicional entre el 15 de junio y el 14 de septiembre de 2024 una de las frecuencias parará también en Tarragona. El número de plazas que iryo ofertará al año para esta ruta será 673.060 y conectará así Cataluña con Andalucía en cerca de cinco horas y cincuenta minutos.

En concreto, los horarios con origen en Barcelona serán 09:50 y 13:45 con llegada a las 15:36 y 19:39, respectivamente, a Sevilla. Por su parte, con origen en la capital andaluza y destino a la ciudad condal, las salidas serán a las 06:54 con llegada a las 12:45 y a las 16:20 con llegada a las 22:10. Con trenes a primera hora para que los viajeros puedan aprovechar la jornada laboral o de ocio en las ciudades de destino, y con el objetivo de satisfacer las necesidades de cada viajero, iryo ha diseñado cuatro tarifas: -Infinita Bistró, Singular Only YOU, Singular e Inicial que se pueden comprar tanto en iryo.eu como en agencias de viajes.

La tarifa ‘Infinita Bistró’ es la tarifa más completa de iryo. Está caracterizada por el confort sin límites y los servicios más premium con las mejores condiciones de viaje y flexibilidad. En este sentido, tiene el servicio de gastronomía incluido y disponible hasta una hora antes de la salida del tren, y ofrece beneficios de la mano de Only YOU Hotels y Nobu Hotel Barcelona. Además, ofrece incluido en el billete todas las opciones de cambios, selección de asiento y cancelación bajo mínimo coste. Y de forma gratuita si el billete se adquiere con la modalidad +Abierta.

Esta es la primera opción para el viajero de negocio junto a la denominada tarifa ‘Singular Only YOU’, que posee, además, espacios de trabajo en mesas de 2 y 4 asientos. Por su parte, esta tarifa es la ideal para emprendedores y empresas, con beneficios incluidos de la mano de Only YOU Hotels y Nobu Hotel Barcelona, y excelentes condiciones de cambios, cancelación y selección de asiento incluidas en el billete. También dispone de modalidad +Abierta para obtener la máxima flexibilidad.

La tercera tarifa, ‘Singular’, ofrece confort y facilidades para los viajes de trabajo. Es perfecta para que las empresas puedan economizar sus gastos y mantenerlos bajo control sin sacrificar la flexibilidad de sus empleados. Además, a través del programa ‘Singular Empresas’, pone a disposición de las compañías excelentes opciones de cambios en los billetes.

La oferta de tarifas de iryo se complementa con la tarifa ‘Inicial’, la opción más económica sin renunciar al mejor servicio y confort diseñado para todo tipo de viajeros. Los 8 coches del tren de iryo cuentan con asientos de piel, el mayor espacio entre asientos del mercado e iluminación cálida. Por su parte, disponen de amplias mesas individuales, enchufes USB y estándar, reposabrazos individuales y conectividad 5G gratuita, además de acceso incluido a la plataforma de entretenimiento a bordo ‘YO’.

Junto a sus cuatro tarifas, iryo ofrece el primer bar de tapas a bordo de un tren, un concepto único en España: el ‘Bar Haizea’. El operador ha presentado Haizea, una marca propia de gastronomía local que permite disfrutar ampliamente de la gastronomía española con pinchos y raciones como ensaladilla rusa, bocadillos hechos al momento y, por supuesto, una amplia variedad de vinos. Para aquellos clientes que hayan elegido la tarifa ‘Infinita Bistró’, podrán disfrutar de un cuidado y excelente servicio a la plaza (en el asiento) lleno de detalles, con una cuidada selección culinaria donde el cliente podrá elegir entre más de tres menús y degustar una variedad de vinos de D.O.

Aquellos pasajeros que hayan elegido Singular Only YOU, Singular e Inicial, podrán añadir el Menú de Mercado durante el proceso de compra que será servido en el asiento. Además, todos ellos dispondrán del servicio de bar móvil durante el viaje, a través del cual podrán elegir los productos ofertados en la carta del menú. Si por el contrario el cliente desea disfrutar de una amplia y variada oferta de tapas y productos locales, podrá dirigirse a la zona ‘Bar Haizea’.

Iryo ofrece billetes flexibles que permiten todo tipo de cambios de fecha, hora, asiento y titular. En función de la tarifa escogida, los cambios llevarán o no coste asociado. Asimismo, es posible ampliar la flexibilidad de las tarifas ‘Inifinita Bistró y ‘Singular Only YOU’ a través de la modalidad +Abierta.Además, el operador ya ha puesto a la venta los billetes para 2024 para permitir a los viajeros planificarse con antelación y desde finales de 2023 se puede elegir la dirección de la marcha del asiento durante el proceso de compra del billete.

Iryo ha fabricado de cero una flota de 20 trenes ‘Frecciarossa’, eléctricos de última generación fabricados con un 94% de materiales reciclables y propulsados por energía 100% renovable con garantía de origen y que se posiciona como la más sostenible, silenciosa y rápida de Europa, siendo además trenes interoperables en diferentes mercados. La vocación de iryo es ir un paso más allá en la Sostenibilidad e involucrar al cliente y le ofrece la posibilidad de compensar la huella de carbono de su viaje con dos alternativas, de 24 y 48 horas. Así, los billetes tienen la opción de añadir un complemento verde con el que el operador está creando su ‘Bosque inteligente’ de la mano de Retree con el objetivo de sensibilizar en la lucha por la crisis climática y que tendrá un impacto positivo en la absorción de CO2, la creación de empleo rural y el freno de la deforestación. Gracias a esta iniciativa, otorga a las empresas certificados verdes que detallan el CO2 ahorrado y compensado en sus viajes corporativos.

Desde el inicio, ha tenido en su hoja de ruta ser un socio estratégico de las agencias para el canal B2B por su carácter estratégico en el desarrollo del sector turístico, su importante papel en la promoción profesional de los recursos turísticos y el elevado volumen de ventas que gestionan anualmente. iryo ha desarrollado un canal específico para las agencias (www.agencias.iryo.eu) desde el que pueden incluso vender contratos de empresas y con ventas comisionadas.

La mejor experiencia a bordo es complementada con la atención omnicanal tecnológica y humana ofrecida por los asistentes de iryo, profesionales propios del operador que han sido formados internamente para ofrecer al cliente asistencia 360º en estación, en los ‘Espacios iryo’ de atención al cliente, y a bordo del tren. Los asistentes cuentan con una Tablet personal y una app específica como herramienta de ejecución comercial y operativa en la que consultar toda la información del pasajero y su viaje, como el proceso de embarque, el número de reserva y fidelización, el seatingmap, la gestión de cambio de asientos, etc.Los viajeros tienen acceso a ‘Yo’, programa de fidelización que permite al cliente ir escalando de categoría por número de viajes o por compra directa, entre otras opciones, y es multidivisa con puntos convertibles recíprocamente en programas de fidelización de compañías partners como Meliá Hotels o Air Europa.