Biorizon Biotech, soluciones con propiedades excepcionales para la nueva agricultura

La visión de Biorizon Biotech sobre la futura agricultura pasa por la importancia que tendrá la agricultura sostenible en los próximos años. Una agricultura acorde con las necesidades de la sociedad actual y económicamente rentable.

Esta visión de la agricultura pasa por optimizar y mejorar los productos que se utilizan durante todo el ciclo de la planta, potenciando el uso de bioestimulantes naturales frente a sus homólogos basados en químicos, combatiendo las plagas mediante tratamientos preventivos que fortalezcan los cultivos o realizando tratamientos a través de productos de nueva generación como los bioplaguicidas desarrollados por Biorizon Biotech.

La agricultura rentable y sostenible es posible

Actualmente la agricultura está evolucionando de la revolución que comenzó el siglo pasado donde se potenció la producción a base de utilizar fertilizantes de origen químico y utilizar intensivamente la mecanización, a un nuevo escenario que demanda formas de producción más sostenibles, menos agresivas para el medio ambiente y más saludables.

Programas como los objetivos de desarrollo sostenible, conocidos por sus siglas ODS y su característico icono multicolor, constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Los ODS contienen en muchos de sus 17 objetivos, referencias directas a la agricultura sostenible.

La firma almeriense apuesta por una agricultura rentable y sostenible

También la estrategia europea de la granja a la mesa iniciativa clave en el marco del Pacto Verde Europeo cuenta con acciones concretas muy ambiciosas como es la de reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos a la mitad, aumentar significativamente la superficie de cultivo ecológico y proteger la competitividad de la agricultura europea, dejando claro el futuro de la agricultura.

Este cambio estaba frenado por el miedo a reducir la productividad de las explotaciones agrarias. No olvidemos que una solución si no garantiza la rentabilidad económica, no será sostenible en el tiempo y por tanto no sería una solución.

Por ello la aparición de nuevos bioestimulantes y bioplaguicidas que potencian la productividad han demostrado que hoy ya es posible conjugar una agricultura sostenible con una agricultura rentable. Los nuevos avances en biotecnología a través de materias primas basadas en microalgas, bacterias y cianobacterias están siendo toda una revolución en el campo y los productos basados en ellas serán los que lideren gran parte de este cambio.

Nuevos bioplaguicidas y bioestimulantes con propiedades excepcionales

Actualmente Biorizon Biotech comercializa la línea Optimum. Una serie de diferentes productos orientada a ofrecer soluciones especialmente diseñadas para la agricultura sostenible, de forma que los cultivos preserven las características de la tierra siendo conservadores con sus recursos, se adapten al ciclo biológico de la planta y sustituyan productos de origen químico por otros totalmente naturales siendo a su vez más eficientes y rentables económicamente.

Destacan aquellos que se basan en la interacción entre ellos, los nutrientes presentes en el suelo, los microorganismos beneficiosos disponibles y la potenciación biológica de posibles carencias de los cultivos.

Su gama de productos reduce la cantidad de nitratos y nutrientes aplicados al cultivo

Osmoprotectores, Biofertilizantes, Bacterias y extractos vegetales, serán claves en este nuevo concepto y también lo son de la visión de futuro de la compañía biotecnológica almeriense que ya marcó un hito al ser la primera empresa a nivel mundial en comercializar un bioestimulante basado en microalgas y que llega ahora a Fruit Attraction una serie de novedades que cambiarán el concepto de la agricultura actual.

Biorizon Biotech tiene como objetivo liderar este cambio investigando soluciones completas e integradas que permitan mantener la productividad del campo utilizando menores recursos naturales, cuidando la salud de los agricultores que dejarán de utilizar productos nocivos para ellos y conectando con la demanda de la sociedad que busca alimentos saludables cultivados de forma responsable y a precios accesibles.

Esta ambiciosa meta es posible gracias al esfuerzo de internacionalización que está permitiendo llevar sus productos a más de 30 países y demostrar la eficacia de sus soluciones en multitud de cultivos diferentes. Biorizon Biotech estará en Fruit Attraction en el estand 8C04 del pabellón 8.