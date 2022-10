El agro andaluz comienza tres intensos días para cultivar y fidelizar clientes

Andalucía, ‘orgullosa de ser Fruit Attraction’

Por primera vez en la feria se instaura la figura de ‘región invitada’ y lo hace, nada más y nada menos, con Andalucía. No, esto no va por orden alfabético, quizás sea un guiño a la apuesta de esta comunidad desde el primer momento por la feria y por el peso de las frutas y hortalizas de esta tierra en el comercio exterior. Así, según datos procesados por Fepex, Andalucía se mantuvo en 2021 como primera exportadora de España, con 4,5 millones de toneladas, un 1% más que el año anterior, por un valor de 6.052 millones de euros (+7%). Con el papel de región invitada, la Junta de Andalucía cobrará un destacado protagonismo y visibilidad estratégica para la promoción de la riqueza hortofrutícola de todas sus provincias. Este papel contribuye, además, a crear un estrecho vínculo con Fruit Attraction, lo que le permitirá formar parte del gran despliegue que bajo el simbólico lema “Proud to be Fruit Attraction” (Orgullo de ser Fruit Attraction) se proyectará internacionalmente desde la ciudad de Madrid.