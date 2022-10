Crisis. Y no del sector, sino de la que va de fuera hacia dentro de él. Esa es una de las palabras más repetidas en Fruit Attraction. El campo ha sido siempre resolutivo, pero los problemas externos le afectan duramente. Es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso, aún siendo optimistas, les toca remar nuevamente.

"Afrontamos la campaña con todo el positivismo del mundo pero desde la incertidumbre que supone cómo está el patio. Yo espero que la campaña vaya por sus derroteros normales pero tenemos una guerra ahí al lado y, quieras que no, afecta a toda Europa", explica Francisco Javier Contreras, vicepresidente de Onubafruit.

Francisco Javier Contreras lanza una pregunta a quienes creen que en el centro de la inflación se encuentran los productos del campo: "Estamos luchando, sobre todo con cierta gente, que dicen que la culpa es de la cesta de la compra ¿y de los zapatos no? También se han encarecido. Si a mí los abonos me salen por el un ojo de la cara... Es uno de los puntos flacos que tenemos este año son los costes del agricultor y no tenemos más remedio que subir los precios, si no subimos los precios, ¿quién paga las letras?".

Por eso, el vicepresidente de Onubafruit entiende que hay que poner sobre la mesa estrategias, al menos, para no perder dinero: "Yo no digo que me ponga rico, pero al menos que tenga el beneficio normal de una campaña normal, tampoco exijo mucho más".

Y vuelve a mirar al cielo. Y no, agua no cae: "El esfuerzo lo hacemos desde el momento en el que con esta incertidumbre nos echamos hacia adelante con la falta de agua que tenemos en nuestra tierra. Ya de momento nos han quitado el 15%, así que o nos llueve o lo vamos a pasar mal", subraya Contretas, apostillando que "el futuro pasa por crear infraestructuras y porque nuestros políticos se pongan manos a la obra en ello. Hay que afrontar esta sequía que en Andalucía son periódicas".

En la feria hay tiempo para muchas otras cosas, como para poner sobre la mesa sus frutas: "Nuestros productos son frutos rojos como fresas, arándanos, frambuesas, granadas y naranjas, aunque este año hemos incrementado la producción de caquis. Vamos a presentar a nuestros clientes una variedad demba, producto de la apuesta de nuestros agricultores. Ya estamos recolectando arándanos y va a tener su fuerte a partir del 15 de noviembre y llegará hasta el 15 de febrero. Es producto del I+D de nuestros agricultores".