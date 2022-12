La Unión, lanza la marca ‘I’m perfect’

LA UNIÓN (100% privada y de origen familiar) es una de las empresas con mayor impacto en el sector agroindustrial andaluz. es líder mundial de comercialización de pepinos, dedicándose también al calabacín, berenjena, tomates, pimientos, y todo tipo de fruta tropical: aguacates, papayas, mangos…

Esta firma almeriense nace en 1993 como una empresa alhóndiga que comercializaba frutas y hortalizas de agricultores almerienses, y hoy en día ha expandido sus áreas productivas desde Málaga hasta Murcia, duplicando en 10 años su capacidad productiva: comercializa unos 400 millones de kg de productos al año, el 15% del total que comercializa toda la provincia de Almería.

La estrategia general de la compañía actualmente es “integrar la política de sostenibilidad en nuestro plan estratégico de una forma transversal, en todas las áreas. Esto nos permite mejorar la eficiencia de todos los procesos”, asegura Javier Carmona, director de Márketing. “Buscamos crecer, pero siendo más eficientes. De todo el volumen que se comercializa, aproximadamente un 9% es merma, es decir, que se nos pone malo en el almacén”, añade. Siguiendo este objetivo, la compañía ha lanzado la marca I’m perfect, un juego de palabras que al leerlo suena “imperfecto”. “Lo que buscamos es la inclusión de ese producto que por equis razones se queda fuera de la cadena. En su mayoría es un producto poco estético, pero que cumple con todas las garantías y propiedades de calidad y seguridad alimentaria”, afirma.

Este proyecto se basa en varios ejes o pilares: utilizar inteligencia artificial (bussiness intelligence) para poder calcular cuales son los niveles óptimos de almacenamiento para que no sobre producto; la renovación de maquinaria en la planta de procesado; la apertura de nuevas líneas de negocios, “como es el procesado e industrialización de frutas y verduras que en fresco no se comprarían por tema estético, así lo podemos envasar de forma más atractiva en trozos, en tiras, por ejemplo”; y otra línea de acción importante: concienciar al consumidor final y educarlo en el consumo responsable. “Se nos ha acostumbrado a comprar fruta y verdura que nos entre por los ojos pero no compramos un pimiento que esté doblado o que sea más oscuro y, sin embargo, está bueno de sabor y es apto".

Además, dentro de su plan de inclusión, Unica ha firmado un acuerdo con la división Ilunion del Grupo Social ONCE, para “incluir a personas con alguna discapacidad y darle la oportunidad de llevar a cabo un trabajo en nuestra fábrica”, explica Carmona.