Digitalización para ser más sostenibles

Telefónica ha participado en el Congreso Nacional de Industria y Pymes 2023, que se ha celebrado en Málaga esta semana mostrando cómo la digitalización está contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, en una edición centrada en la sostenibilidad. La compañía, presente en la mesa redonda de los CEO a través de Sergio Oslé, consejero delegado de Telefónica España, ha recordado sus principales objetivos en esta materia para la próxima década: alcanzar las cero emisiones netas en España en 2025, manteniendo estable el consumo energético a pesar de que el tráfico de datos en las redes prácticamente se ha multiplicado por 5 desde 2015.

Estos propósitos también afectan a las infraestructuras y, de cara al centenario de la operadora en 2024, Telefónica se ha propuesto apagar todas las centrales de cobre para el próximo año, favoreciendo el uso de la red de fibra, que es un 85% más eficiente y tiene un impacto medioambiental 94% menor; y avanzar en el despliegue de la red móvil 5G, que es un 90% más sostenible que el 4G.

Sergio Oslé, consejero delegado de Telefónica España, ha señalado: “El reto tecnológico no es sólo mejorar la eficiencia de los clientes sino favorecer la sostenibilidad, porque cuando hablamos de transformación digital nos referimos a llevar a cabo un cambio profundo de extremo a extremo, no sólo a cambiar unas pocas herramientas o contratar a un joven que sepa de informática”. “Esta etapa es similar a la que supuso la llegada de la electricidad. Y como época de transformación tiene cosas buenas, como la mejora de la productividad, el incremento de eficiencia y la descarbonización de la actividad industrial, pero también presenta desafíos que tienen que ver con la ética y la moral. Lo importante es que nadie se quede atrás y que Europa se posicione como uno de los que impulsan y salen fortalecidos de esta revolución” ha añadido Oslé.

Durante estas jornadas, Telefónica también ha recordado las iniciativas digitales para el sector industrial que están contribuyendo a crear fabricas inteligente sostenibles. Es el caso del desarrollo de soluciones basadas en tecnologías habilitadoras como el Edge Computing, la Inteligencia Artificial (IA), el blockchain y el Big Data (BD), además del 5G. Todas ellas contribuyen a que las empresas optimicen el uso de recursos, mejoren el funcionamiento de sus equipos, acompasen la fabricación a la demanda y disminuyan los costes por fallos en la cadena de producción.

Telefónica ha sido la primera compañía en crear un sello, Eco Smart, certificado por AENOR, que ratifica con datos concretos los beneficios medio ambientales de las soluciones que tiene en el mercado y que, según datos de la compañía, evitaron el año pasado que la atmósfera recibiera 16,5 millones de toneladas de CO2. La participación de Telefónica en el Congreso se cerró ayer con la participación de Javier Cao, Cybersecurity, Privacy and IT Risk Leader en Govertis, empresa de Telefónica Tech, en una mesa redonda sobre ciberseguridad; y con la intervención de María Eugenia Bórbore, Gerente de Verticales B2B de Telefónica España, y Dario Cesena, CEO de Geprom, Part of Telefónica Tech, en un debate sobre el uso de fábricas flexibles en el sector de la automoción.