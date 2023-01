Sacyr elige a Telefónica Tech para la gestión unificada de su nube pública

Sacyr ha confiado a Telefónica Tech la gestión de sus contratos de nube pública con los tres hiperescalares (Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure) durante los próximos tres años, convirtiéndose así en su proveedor unificado para todas ellas. Telefónica Tech desempeñará un importante papel en la estrategia de digitalización de Sacyr al participar en el diseño y evolución de sus infraestructuras tecnológicas, incrementando los servicios tecnológicos de cloud pública en la compañía gracias a las alianzas que mantiene con los hiperescalares y a sus capacidades desarrolladas en este ámbito.

La utilización de los servicios tecnológicos de cloud pública es uno de los aspectos clave de la estrategia digital de Sacyr, ya que permitirá acelerar la digitalización de las diferentes actividades y procesos de la compañía, tanto en el ámbito de soporte interno (finanzas, RRHH, etc.) como en el de operaciones con sus clientes (construcción, concesiones, servicios, etc.); así como optimizar la gestión de los datos clave de sus negocios. Adicionalmente, la adopción de cloud pública proporcionará a Sacyr una implantación más eficiente de soluciones avanzadas de Inteligencia Artificial (machine learning, análisis predictivos, etc.) en sus diferentes negocios. La gestión eficiente de las infraestructuras tecnológicas “es un aspecto clave de la estrategia digital de Sacyr en los próximos años”, asegura Francisco Gonzalo, Director de Tecnologías de la Información de la empresa.