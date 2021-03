Telefónica, con Carlos Soria, alpinista de 82 años que subirá al Dhaulagiri

El alpinista de 82 años Carlos Soria ha iniciado su expedición al Dhaulagiri, la séptima montaña más alta del mundo situada en el Himalaya con el decidido apoyo de Telefónica, que una vez más se pone del lado del deporte español. Con esta hazaña, Carlos Soria sería la persona de mayor edad en alcanzar uno de los dos ochomiles que le faltan, para completar la lista de las 14 montañas más elevadas del planeta. Diez de ellos los coronó con más de 60 años.

El veterano montañero no ha dejado su estricto plan de entrenamiento durante este año complicado e incluso aprovechó la oportunidad de quedarse en casa durmiendo en una cámara hipobárica que reproduce las condiciones atmosféricas de la vida a 5.000 metros sobre el nivel del mar. “Creo que hay que tener metas y afrontarlas con ilusión y convencimiento. Cuento con el apoyo de Telefónica para impulsar un reto que me gustaría que sirviese de ejemplo para mayores y jóvenes. Dhaulagiri (Nepal) es una montaña especial y sin duda será una escalada con riesgos, pero espero ser capaz de culminarla junto al equipo que me acompañará y que tienen todo mi respeto y admiración” señaló Carlos Soria, que ha escalado las 14 montañas más altas del mundo, en todas ha estado por encima de 8.000m, en el Dhaulagiri ha llegado a 8.050m, pero ahora quiere alcanzar su cumbre de 8167 m.

Rafael Fernandez-Alarcón, director de marca y patrocinios de Telefónica destacó que: “Telefónica ha apoyado a Carlos en otras ocasiones por su espíritu de superación y valores”.