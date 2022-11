Telefónica, socio de TRASMARES

La Universidad de Cantabria (UC), la Universidad italiana de Bolonia y la Universidad de Coímbra han desarrollado la primera formación sin coste sobre preservación y gestión sostenible de ecosistemas costeros con Telefónica Educación Digital (TED) como socio tecnológico. El proyecto que recibe el nombre de TRASMARES (Specialized Training on Applied tools for Sustainable Marine Ecosystems), propone conocer las áreas relacionadas con los ecosistemas costeros de forma innovadora, moderna y dinámica a través de cuatro itinerarios a los que se puede acceder desde Miridiax, la plataforma educativa referente en habla no inglesa de TED.

Un aprendizaje que está dirigido a licenciados, estudiantes de grado, posgrado y de FP, con perfil medioambiental, así como a profesionales técnicos de las administraciones y gestores. Y que tiene como objetivo proporcionar conocimientos de primer orden sobre nuevas metodologías, procedimientos y herramientas para la conservación y gestión sostenible de los ecosistemas costeros en un contexto de cambio climático. TRASMARES está formado por los siguientes MOOC (Massive Online Open Course) con una estimación de entre 20 y 30 horas de estudio por parte del alumno por cada curso: ‘Métodos innovadores para evaluar la distribución de los ecosistemas marinos’, ‘Actividades humanas y vulnerabilidad de los ecosistemas marinos’, ‘Soluciones basadas en la naturaleza como enfoques proactivos para la conservación’ e ‘Interacciones tierra-mar-océano estado actual y retos futuros’, que se podrán realizar hasta finales de año.

Cada una de estas formaciones incluye pruebas de evaluación en cada uno de los módulos, tanto en formato de tests como de actividades interactivas, y permite obtener un Certificado individual de superación de cada uno de los cuatro MOOC, o de acreditación de conocimientos del itinerario completo en caso de completar los cuatro módulos de formación y superar la prueba global.

La solidez científica de esta ambiciosa iniciativa se debe a la colaboración entre tres instituciones europeas de enseñanza superior: la Universidad de Cantabria (España), la Università di Bologna (Italia) y la Universidade de Coimbra (Portugal), junto a Telefónica Educación Digital (TED), uno de los principales proveedores internacionales de soluciones de educación permanente de alto impacto, como socio tecnológico. Este consorcio garantiza la participación de una amplia gama de expertos.