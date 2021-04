Análisis: JBL Clip 4, un altavoz bluetooth compacto, potente y resistente

El JBL Clip 4 es la última incorporación al catálogo de altavoces bluetooth compactos de la marca. Más potente (y con mejor batería) que la serie Go y más portátil, por así decirlo, que el resto de dispositivos de JBL (Flip, Charge, Pulse, Xtreme...). Es ligero, tiene un diseño compacto, un sólido mosquetón para engancharlo donde nos plazca y un sonido sorprendente para tratarse de un dispositivo tan pequeño.

El Clip 4 pesa tan sólo 239 gramos, por lo que apenas se nota cuando lo llevamos encima. Está disponible en distintas combinaciones de colores y puede utilizarse tanto en posición vertical como horizontal. Para el primer caso habrá que sujetarlo a algo porque no se sostiene por sí solo en vertical; para el segundo, trae en la parte trasera unas bandas de goma para evitar que se deslice por la superficie en la que lo coloquemos (si reproducimos una pieza con graves potentes a un volumen considerable, apreciaremos la presencia de esas tiras de goma).

El altavoz mide 8,6 x 13,4 x 4,6 centímetros, por lo que cabe de sobra en la palma de la mano. Está diseñado para exteriores, de ahí el mosquetón (para engancharlo en mochilas, bolsos o ropa), el tejido rugoso que lo cubre y la calificación IP67 de resistencia contra el polvo y el agua, por lo que aguanta sin problemas salpicaduras, lluvia y hasta la inmersión (en un metro de agua durante un máximo de 30 minutos, según la ficha técnica).

Eso no implica, evidentemente, que tengamos que usarlo en el exterior. Y más en los tiempos que corren. El Clip 4 es perfecto para colocarlo en la mochila para amenizar viajes y caminatas, para disfrutar de la música en grupos de amigos (por favor, con distancia y mascarilla y sin aglomeraciones) y hasta para llevarlo al balcón, terraza o jardín (los afortunados que lo tengan).

Pero también es una forma cómoda y sobre todo económica de llevar nuestra música a cualquier rincón del hogar. Basta ponerlo sobre cualquier superficie o colgarlo de donde sea (tiradores de puertas, por ejemplo) y, por unos 60 euros (precio oficial, aunque hay comercios que lo venden por mucho menos), tenemos sonorizada la casa. Y con un sonido claro, rico y potente. Como decíamos más arriba, ofrece una calidad sorprendente para un dispositivo tan pequeño (no hemos llegado a ponerlo al máximo de volumen; no ha sido necesario).

Volviendo al diseño, el Clip 4 tiene unos cuantos controles muy simples: botón de encendido / apagado y de bluetooth en un lateral y, en la parte frontal, tres más, para subir y bajar volumen y para reproducir y pausar (con dos pulsaciones del play salta a la siguiente canción). En el extremo inferior hay un puerto USB-C para cargar la batería, que permite hasta diez horas de reproducción (depende del volumen y del tipo de contenidos) y tarda tres horas en cargarse por completo.

Para sincronizarlo con el teléfono, tablet o cualquier otro dispositivo con bluetooth (usa bluetooth 5.1) no se precisa de ninguna aplicación. Basta encender el altavoz, activar el bluetooth en el móvil y se empareja en un par de segundos. Si queremos editar los ajustes de sonido del Clip 4, podemos hacerlo en la configuración de sonido del móvil / tablet.

Por ponerle alguna pega, concluiremos con lo que el Clip 4 no es. No es un altavoz inteligente, por lo que no podemos controlarlo con la voz por medio de asistentes como el de Google o Alexa y tampoco permite la combinación con otros altavoces. Quienes busquen alguna de estas características deberán acudir a opciones superiores en el catálogo de JBL. Los que, en cambio, quieran un dispositivo ultraportátil, fácil de usar, resistente y con una gran calidad de sonido, estarán más que satisfechos con este Clip 4.