Arqueólogos encuentran casi intacto un carruaje que perteneció al primer emperador de China

Un carruaje de cuatro ruedas que perteneció al primer emperador de China y que se encuentra en perfecto estado de conservación es uno de los tesoros recuperados en las últimas excavaciones llevadas a cabo en el Mausoleo del emperador Qin Shi Huang, también hogar de los célebres Soldados de Terracota.

El vehículo de madera, enterrado durante más de dos milenios, mide 7,2 metros, tiene una capota que en su día mostraba coloridas pinturas, reveló en un artículo la página web del Museo del Mausoleo, ubicado en la histórica ciudad de Xi’an (Shaanxi, centro).

El jefe de la excavación arqueológica, Jiang Wenxiao, explicó que el hallazgo es probablemente una carroza fúnebre empleada para transportar ataúdes, lo que permitirá a los expertos saber más sobre las prácticas funerarias de la dinastía Qin (221-206 a.C.).

Bronze Carriage No. 1 from the Mausoleum of Emperor Qinshihuang is now collected in the Emperor Qinshihuang Terracotta Warriors and Carriage Museum. It is a two-wheeled, single-regulated rectangular carriage with a round canopy on top, drawn by 4 horses in front. #bronzecarriage pic.twitter.com/ntDaVYM3nS