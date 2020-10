Audible permite probar su servicio de audiolibros gratis durante un mes

Practicar el distanciamiento social impuesto por las autoridades por la crisis sanitaria en la que estamos inmersos puede hasta llegar a ser divertido, o, al menos, entretenido gracias a Audible, el servicio de audiolibros de Amazon. Y es que la aplicación, que se ha convertido en la mayor biblioteca de audiolibros del mundo, ofrece ahora una prueba gratuita durante treinta días.

¡Hola Audible! Ya tienes a tu disposición todo nuestro catálogo completo. Escucha sin limitaciones más de 90.000 audiolibros, podcasts originales y contenido exclusivo. Disfrútalo durante 30 días con tu prueba gratuita en https://t.co/mriouZ3sNk #empiezaAescuchar #Audible pic.twitter.com/bZ5ANbMqlE — Audible.ES (@Audible_ES) October 1, 2020

En Audible, además de libros, podrás disfrutar de podcasts, originales exclusivos y más. Según explican desde la plataforma, “su membresía de Audible es gratuita durante 30 días. Si disfruta de su prueba de Audible, no haga nada y su membresía continuará automáticamente. Le enviaremos un recordatorio por correo electrónico antes de que finalice la prueba”. Si antes de que se cumplan los primeros treinta días, no disfrutas con el servicio, puedes cancelarlo en cualquier momento y no te cobrarán la prueba (desde Amazon aseguran que no hay compromisos ni gastos de cancelación).

Puedes descargar la aplicación Audible gratuita para comenzar a escuchar en Android o iOS y además, puedes escuchar la selección en cualquier dispositivo habilitado para Alexa, tabletas Fire compatibles, dispositivos Kindles, Sonos y más.

El acceso a la colección de audiolibros generalmente cuesta 9,99 euros al mes. Además te ofrecen la posibilidad de intercambiar un audiolibro por otro si no estás satisfecho con tu selección y escuchar las lecturas anteriores, incluso después de cancelar la suscripción. Y aunque la suscripción siempre incluye créditos para un audiolibro y dos originales más, los miembros Prime disfrutan aún más gracias al programa gratuito Prime Reading de Amazon, que viene con acceso gratuito a más de 2.000 lecturas y audiolibros.

Narraciones de celebrities en Audible

Muchos de los títulos que ofrece Audible están narrados por actores o actrices conocidos. Actualmente, la colección cuenta con emocionantes lecturas de celebrities como Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal y Emma Thompson. También es probable que los fanáticos de las películas disfruten de los muchos originales de audio con guión de Audible, que incluyen elencos de actores famosos, y su variedad de memorias y lecturas "Star-Powered".

Algunos de los títulos disponibles en español son:

La saga completa de Harry Potter narrada por Leonor Watling

narrada por Leonor Watling Alicia en el país de las maravillas con Michelle Jenner

con Michelle Jenner Corazón de tinieblas con Juan Echanove

con Juan Echanove Moby Dick con José María Pou

con José María Pou Alianza de estrellas con Adriana Ugarte

con Adriana Ugarte Los juegos del hambre con Miguel Bernadeau

Estos son los títulos más demandados en inglés.

El gran Gatsby narrado por Jake Gyllenhaal.

narrado por Jake Gyllenhaal. Matar a un ruiseñor narrado por Sissy Spacek.

narrado por Sissy Spacek. Aventuras de Huckleberry Finn narrado por Elijah Wood.

narrado por Elijah Wood. Orgullo y prejuicio narrado por Rosamund Pike.

narrado por Rosamund Pike. Matadero-Cinco narrado por James Franco.

narrado por James Franco. Anne of Green Gables narrada por Rachel McAdams.

narrada por Rachel McAdams. Go Set a Watchman narrado por Reese Witherspoon.

narrado por Reese Witherspoon. Emma narrada por Emma Thompson.

narrada por Emma Thompson. Mujercitas narrada por Laura Dern.

Otros títulos populares disponibles en el servicio ilimitado incluyen Los Futbolísimos , The Girl on the Train, The Ballad of Songbirds and Snakes (Una novela de Los juegos del hambre ),The Invisible Guardian de Dolores Redondo, Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery, York Ham Does Not Exist de Marian García, Life Lived Meaningfully de Victor Kuppers y American Gods de Neil Gaiman.