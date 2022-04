Hace más de una década que WhatsApp irrumpió en nuestras vidas y ya pocos se imaginan una vida sin poder usar esta aplicación de mensajería móvil instantánea. 2.000 millones de usuarios la utilizan en todo el mundo y miles de ellos están pendientes a cada minuto de cualquier tipo de novedad o actualización que pueda ofrecer. Estar a la última y no quedarse obsoleto han pasado de ser una obsesión a casi una obligación, ya que la evolución tecnológica obliga a tener nuestros aparatos bien actualizados para que muchas aplicaciones funcionen correctamente. Y WhatsApp se está actualizando tan a menudo que puedes encontrarte algún día con que tu móvil no sea compatible en algún momento, no ya para usar las últimas novedades en los mensajes de voz o las reacciones a los mensajes, sino para usarlo. Esto es lo que puede ocurrirte dentro de pocos días. Comprueba si tu móvil dejará de tener WhatsApp desde el 30 de abril ¿Cómo? Aquí te lo explicamos.

WhatsApp dejará de funcionar en teléfonos con Android 4.1 y versiones anteriores

Como cada mes, WhatsApp tiende a realizar una fuerte actualización que, además de requerir cierto espacio, hace que algunos modelos de móviles sean incompatibles con las próximas novedades. ¿Cómo sé si el mío ya no tendrá acceso a la app? El centro de ayuda de WhatsApp nos saca de dudas. Dispositivos como el iPhone 6S, iPhone SE, Samsung Galaxy, Sony Xperia M, HTC Desire 500, LG Optimus F7 y muchos otros se encuentran entre los dispositivos de la lista de posibles afectados. Y es que WhatsApp dejará de funcionar en teléfonos con Android 4.1 y versiones anteriores.

Tal y como explican desde el gigante de la mensajería instantánea, actualmente WhatsApp es compatible con los siguientes dispositivos:

Teléfonos con Android OS 4.1 y versiones posteriores

Teléfonos con iOS 10 y versiones posteriores

Teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2

Notificaciones y actualizaciones

¿Cómo decide WhatsApp cuáles son los sistemas operativos compatibles? Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que revisan periódicamente los sistemas operativos que admiten y hacen las actualizaciones correspondientes. Al igual que otras empresas de tecnología, cada año identifican cuáles son los dispositivos y el software más desactualizados y los que tienen menor cantidad de usuarios para decidir qué dejan de admitir. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp.

Si tu sistema operativo va a dejar de ser compatible habrás recibido o recibirás en breve una notificación para que intentes actualizarlo. Si no es posible hacerlo quizás es el momento de que te replantees cambiar de móvil porque será síntoma de que ya está obsoleto y en lugar de facilidades de aquí en adelante lo que más te va a dar son problemas y disgustos.