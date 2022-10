Detectan una bola de fuego sobrevolando el Golfo de Cádiz a 69.000 km/hora

Los detectores que operan en el marco del proyecto SMART desde los observatorios astronómicos de Huelva, La Hita (Toledo), CAHA, OSN, La Sagra (Granada) y Sevilla han grabado el paso de una bola de fuego sobre el Golfo de Cádiz a 69.000 kilómetros por hora.

Según ha informado el astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto SMART, esta bola de fuego ha sido grabada este martes a las 21:04 horas y a causa de su alta luminosidad, se ha podido ver desde más de 700 kilómetros de distancia.

Este bólido ha podido ser observado también por multitud de testigos que se hicieron eco del fenómeno en redes sociales; la mayoría de estas personas se encontraban en Andalucía y Extremadura.

Los cálculos realizados muestran que la roca que provocó este fenómeno procedía de un asteroide y entró en la atmósfera de la Tierra a una velocidad de unos 69.000 kilómetros por hora. Al chocar bruscamente contra el aire a esta gran velocidad, la superficie de la roca se calentó y se volvió incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 84 kilómetros sobre el Golfo de Cádiz, cerca del estrecho de Gibraltar.

Desde ese punto avanzó en dirección noroeste y se extinguió a una altitud de unos 44 kilómetros sobre el mar; a lo largo de su trayectoria mostró multitud de explosiones que provocaron aumentos súbitos de su luminosidad y que se debieron a diversas rupturas bruscas de la roca.

El proyecto SMART (Spectroscopy of Meteorids in the Athmosphere by means of Robotic Technologies) tiene como principal objetivo analizar la materia interplanetaria que impacta contra la Tierra.