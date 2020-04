Así puedes escuchar la radio FM desde el ordenador: Radio Garden

Tenemos tantas posibilidades para entretenernos gracias a la tecnología que, quizá, aconsejan los expertos, deberíamos de centrarnos en alguna. La música, por ejemplo, es una opción que nos alegra el alma, y nos puede ayudar a pasar mejor estos días en los que el coronavirus nos impele a la reclusión en nuestros hogares.

Spotify, YouTube Music o Apple Music pueden estar muy bien para ayudarnos a pasar el confinamiento, aunque siempre habrá usuarios que también prefieran la radio, una ventana a la compañía para tantos oyentes y personas que crean vínculos con voces que se hacen tan conocidas que es como si formaran parte de nuestra familia.

Ya lo expresó Ban Ki-Moon, como secretario general de la ONU, cuando en 2016 afirmó: "La radio puede ser un salvavidas en tiempos de crisis y emergencia. En sociedades devastadas, azotadas por la catástrofe o que necesitan noticias desesperadamente, la gente encuentra en la radio la información que salva vidas. […] La radio puede ser útil en operaciones de respuesta de emergencia y ayudar a la reconstrucción”.

Estas palabras que, descontextualizadas, nos pueden sonar huecas, han resultado ser una gran verdad debido a la crisis mundial generada por el COVID-19. El poder de la radio es que nos acompaña de tal manera que, no es de extrañar, que para los más mayores -como así fue hace tantos años en época de guerra y posguerra-, con esta situación de alarma se haya convertido en una gran (y a veces única) compañía. Y, los jóvenes, muy probablemente, se están acercando a ella por vez primera, aunque no de la manera en la que estamos acostumbrados.

Ondas desde el portátil

Una forma original de escuchar la radio y, a través de nuestro ordenador, es Radio Garden, una web (no una aplicación, por lo que no hay que instalar nada) que permite escuchar todas las radios del orbe. A través de un mapa mundi, podremos buscar las radios locales que más nos gusten y, de hecho, pueden gestionarse con listas de favoritos.

Es una opción muy visual y que incita a curiosear emisoras de otras partes del mundo. En la pantalla de inicio, si pulsamos el botón de reproducción, podremos ver una animación en la que aparecen las emisoras a nivel internacional. Podemos utilizar el círculo, como diana, y arrastrarlo a la provincia o zona en la que estemos interesados, de tal manera que podremos escuchar las radios que haya cerca. También hay una barra de búsqueda por si quisiéramos encontrar alguna en particular.

Además de "movernos" alrededor del planeta con todas las emisoras que hay, las podemos escuchar mientras seguimos trabajando en el ordenador o realizar otros quehaceres en el navegador, en otra pestaña. Por último, en la parte inferior de la columna derecha se especifica la radio que suena y, si pulsamos el botón de tres puntos, nos redirigirá a un menú para compartir la emisora o entrar en su web oficial.

Sea como fuere, no tener radio ya no es óbice para no escucharla. Internet y las nuevas tecnologías se vuelven a unir para conseguir que la magia de todas las emisoras del planeta entre en nuestras casas.