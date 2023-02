El error de Google con Bard que le ha costado miles de millones de dólares

Puede ser una mera anécdota, una casualidad o simplemente una muestra de la decepción de los inversores, pero los analistas atribuyen directamente a un dato erróneo el desplome de casi un 8% de las acciones de Alphabet (matriz de Google) al día siguiente de mostrar su chatbot conversacional Bard.

Lo cierto es que la presentación de la compañía que dirige Sundar Pichai fue un tanto atropellada y casi pilló de improviso a los medios especializados, centrados en una sesión (esta sí anunciada con antelación) en la que Microsoft iba a lanzar las mejoras en su navegador Edge y, sobre todo, iba a enseñar cómo había integrado en su buscador Bing la tecnología de OpenAI, los creadores del popular ChatGPT.

El evento de Google se entendió entonces como una respuesta poco reflexionada (por ser diplomáticos) y buena prueba de ello es que, salvo algunas demostraciones vagas e imprecisas, no se aclaró demasiado qué era eso de Bard y ni siquiera se habló de fecha alguna.

Al día siguiente, las acciones de Alphabet se despeñaron e hicieron perder a la tecnológica unos 144.000 millones de dólares en capitalización, según datos de Wall Street. Y, como decíamos más arriba, hay muchos que atribuyen ese desastre no a la decepción o al temor a que Microsoft, esta vez sí, pueda plantarle cara a Google como rey de internet, sino a un error en este anuncio en Twitter:

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l