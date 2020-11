Google Pay se reinventa para ofrecer una completa plataforma bancaria

Alianza con 11 bancos en EEUU

De forma paralela al lanzamiento del nuevo Google Pay, la compañía tecnológica californiana anunció una alianza con 11 bancos en Estados Unidos, entre ellos BBVA, para un servicio de cuentas bancarias a través de dicha aplicación, un servicio llamado Google Plex.

Las cuentas de Plex, corrientes y de ahorro y sin comisiones, no serán propias de Google, sino que serán ofertadas por BBVA, Citi, Stanford FCU, Seattle Bank, The Harbor Bank of Maryland, State Employees FCU, BankMobile, BMO Harris, First Independence Bank, GreenDot y Coastal Community Bank.

El movimiento se produce en un momento en el que BBVA ha decidido vender su división en Estados Unidos a PNC Financial, por lo que no está claro que ocurrirá con el acuerdo de la entidad española con Google.