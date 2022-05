Google avanza la visualización inmersiva en Maps y la búsqueda múltiple de información local

La conferencia anual de desarrolladores Google I/O ha arrancado este martes en la sede de la compañía en Mountain View (California), por primera vez con asistentes presenciales desde el inicio de la pandemia.

En la sesión inaugural la compañía ha mostrado algunos de los avances que llegarán en el futuro inmediato a sus principales servicios, entre los que se encuentran su buscador, Maps, su Asistente, el traductor y las aplicaciones bajo el paraguas Workspace (Gmail, Meet o Docs, entre otras.

Por lo que se refiere a las dos primeras, el buscador más popular del mundo y el no menos popular Google Maps, incorporarán búsqueda múltiple de información local y la presentación digital y detallada de las ciudades en Immersive View.

Como casi todo lo anunciado por Google en esta jornada, los cambios tienen como eje la inteligencia artificial y cómo la emplea la tecnológica para satisfacer de forma más eficiente las necesidades de información de sus usuarios.

Buscador

En el caso del buscador, a finales de año estrenará la búsqueda múltiple cerca del usuario. Combinando la búsqueda mediante imagen y texto, permitirá al usuario indicar que los resultados sean locales escribiendo cerca de mí a partir de una imagen online, por ejemplo, de un plato de comida. Así obtendrá información sobre restaurantes que sirvan ese plato u otros similares en su entorno.

Google Lens

Por lo que se refiere a Google Lens, incluirá una función llamada exploración de escenas, para que el usuario haga una búsqueda múltiple a partir de lo que vea con la cámara del móvil. Si enfoca una estantería con chocolatinas, podrá ver información superpuesta a los elementos y escribir características concretas para reducir las opciones.

Google Maps

Google Maps, que añadirá en Europa en los próximos meses las rutas sostenibles, estrenará Immersive View, una nueva vista que nos permitirá movernos por una recreación digital y tridimensional de gran detalle de una ciudad e incluso por el interior de algunos espacios.

Esta vista inmersiva procesa los datos en la nube de Google, precisa de conexión a internet y debutará, tanto en Android como en iOS, con las ciudades de Los Ángeles, Londres, Nueva York, San Francisco y Tokio.

Asistente de Google

En cuanto al Asistente de Google, la compañía se ha centrado en trabajar en pos de conversaciones cada vez más sencillas y naturales. Entre las nuevas funcionalidades, Look and Talk (mirar y hablar) activa el asistente con solo mirar el dispositivo, prescindiendo del "Ok, Google".

Usando el reconocimiento facial, lleva a cabo todos los procesos necesarios en el propio dispositivo, sin enviar nada a ninguna parte. Llegará esta semana a Android y a los Nest Hub Max en inglés en Estados Unidos; a mediados de mayo, estará en iOS. También llegarán a los Nest Hub Max en inglés en EEUU (ahora están en los Pixel 6) las frases rápidas, que permiten al Asistente ejecutar acciones sin el comando de activación.

Siguiendo con el asistente, Google trabaja en un nuevo modelo de lenguaje de conversación natural que implementará a principios del próximo año y que permitirá al asistente será comprender mejor pausas, interrupciones, autocorrecciones e incluso sonidos como "mmm".

Traductor

Más sobre lenguaje, ahora sobre el traductor de Google, que mejorará la calidad de las traducciones, sobre todo en idiomas de los que hay menos recursos: se añaden 24 nuevas lenguas, entre ellas las indígenas americanas quechua, guaraní y aimara.