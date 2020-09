Medidas útiles para reducir el seguimiento en internet

Según el documento de la Agencia Española de Protección de Datos 'Medidas para minimizar el seguimiento en Internet', al utilizar internet existen prácticas que afectan a nuestra privacidad, como es el caso del seguimiento de la actividad de navegación que se produce al visitar un gran número de páginas webs.

Este seguimiento, se expica, "habitualmente se lleva a cabo a través de las cookies, principalmente de publicidad o analíticas. El objetivo que persiguen es la elaboración de perfiles para ofrecer publicidad ajustada a los intereses y características concretas de cada individuo, además de recopilar información estadística de acceso a los servicios web".

En realidad, al visitar una página web no solo accedemos a un único lugar de internet, sino que al mismotiempo somos redirigidos en paralelo a múltiples servidores de terceras partes que, generalmente, ofrecen servicios de publicidad y analítica de datos al sitio web principal. Este acceso a terceras partes es lo que permite que puedan instalar y acceder a la información vinculada a las famosas cookies que realizan el seguimiento de la actividad de cada usuario.

"Este es el motivo por el cual la mayoría de las técnicas que se usan mejorar el control del usuario sobre el seguimiento en internet se basan en la posibilidad de minimizar las cookies de terceros, o directamente evitar que se acceda a esos terceros", explican.

Aun siendo el método más conocido, se aclara, "las cookies no son los únicos que se emplean para seguir a una persona a través de su navegación web. Existen otras técnicas para conseguir el mismo propósito, como las basadas en identificadores únicos de publicidad o las implementadas mediante obtención de la huella digital del dispositivo".

Recomendaciones

En el caso de los usuarios que carezcan de los conocimientos avanzados que permitan minimizar la exposición de su privacidad, se proponen algunas consideraciones:

1. Es necesario tener en cuenta la privacidad a la hora de elegir un navegador y las aplicaciones que instalamos y utilizamos en nuestros dispositivos.

2. Sería también aconsejable no instalar aplicaciones innecesarias en nuestro navegador, lo que disminuirá los riesgos.

3. Actualizar el navegador para disfrutar de las últimas tecnologías de protección antirastreo.

4. Se puede habilitar la opción de la señal "Do not track", con el fin de no ser rastreado.

5. También es posible configurar el navegador para bloquear las cookies de terceros o, como mínimo, bloquearlas cuando naveguemos en modo privado.

6. Con el fin de seguir accediendo al servicio del navegador en todo momento -minimizando la exposición de los datos- se puede sopesar tener dos navegadores distintos: uno con una configuración más restrictiva y otro configurado con más permisos.

7. Otra opción para navegar en lugares que exigen un mayor acceso a nuestros datos es añadir una excepción en la configuración del navegador que estemos usando.

8. Podemos, además, configurar el navegador de tal manera que al cerrarse se eliminen las cookies o borrarlas manualmente cada cierto tiempo.

9. Evitar, de ser posible, iniciar sesión en el navegador identificándonos con un usuario o, por lo menos, intentar que la sesión no se mantenga abierta de forma indefinida.

10. Si el navegador no dispone de protección avanzada antirastreo y seguimiento, se pueden instalar extensiones que realicen esta función pero que ofrezcan garantías.

11. Configurar las opciones del dispositivo para que no se utilice el identificador de publicidad con el fin de crear perfiles o mostrar anuncios personalizados basados en la localización o el perfil.

12. Revisar y configurar las opciones de personalización, perfiles y publicidad de aquellas aplicaciones, servicios y redes sociales que utilicemos.