Microsoft pospone el lanzamiento de la polémica función Recall

Microsoft ha anunciado una prórroga en el lanzamiento de la polémica función impulsada por inteligencia artificial (IA) Recall, que llegará "en las próximas semanas" a pesar de que estaba prevista para el 18 de junio.

La firma anunció Recall a finales del pasado mes de mayo, cuando la presentó como una nueva funcionalidad integrada en los nuevos Copilot+ PC.

Activada de manera automática, emplea la IA para crear un sistema de memoria fotográfica y toma capturas continuas de lo que el usuario está haciendo en su equipo.

Este permite buscar todo lo que han visto o hecho en el ordenador, para poder desplazarse a través de una línea de tiempo para encontrar el contenido que se ha buscado anteriormente en cualquier aplicación, documento o sitio web.

Ante las lógicas inquietudes sobre los peligros para la privacidad de la actividad y los datos de los usuarios, Microsoft aclaró que Recall usa un índice que almacena de forma local en el dispositivo.

Pero expertos de seguridad alertaron hace unos días de que esta característica podría poner en riesgo la información privada de los usuarios ya que su funcionamiento contendría algunos fallos de seguridad.

Turns out speaking out works. Microsoft are making significant changes to Recall, including making it specifically opt in, requiring Windows Hello face scanning to activate and use it, and actually trying to encrypt the database they say. https://t.co/zRHLJT3l1y