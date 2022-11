Elon Musk cierra las oficinas de Twitter mientras comunica los despidos

El nuevo propietario de Twitter, el multimillonario Elon Musk, ha ordenado este viernes el cierre de las oficinas de la compañía, cuando se dispone a comunicar el alcance de los despidos masivos "en un esfuerzo por poner Twitter en una trayectoria saludable".

El magnate envió en la noche del jueves un mensaje del que se hacen eco los medios estadounidenses en el que no especifica el alcance de los despidos, pero el New York Times asegura que serán 3.738 personas, lo que representa más de la mitad de los 7.500, principalmente trabajadores de las oficinas de San Francisco.

Además, ha prohibido a los empleados "discutir información confidencial de la compañía en redes sociales, en la prensa y en ningún otro lugar".

El jueves por la noche, algunos empleados dejaron de tener acceso a las cuentas corporativas de la empresa y a otras aplicaciones internas, sin haber recibido todavía cartas de despido, y tuitearon mensajes como "Vaya, parece que estoy despedido", según publica el Wall Street Journal.

A primeras horas del viernes, todos los empleados de la sede de San Francisco recibieron un correo pidiéndoles no acudir al trabajo: "Nuestras oficinas van a estar temporalmente cerradas y las tarjetas de acceso suspendidas. Si estás en la oficina o camino de ella, por favor regresa a tu casa".

El mensaje, que comienza con un genérico "Equipo" en el encabezamiento, no se anda por las ramas: "En un esfuerzo por poner Twitter en una trayectoria saludable, vamos a completar el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral el viernes". "Reconocemos -continúa- que esto va a impactar a un buen número de personas que han dado aportaciones valiosas, pero la acción es absolutamente necesaria para garantizar el éxito de la compañía para seguir adelante".

El mensaje especifica que todos los empleados recibirán un mensaje notificándoles si siguen o no dentro de la empresa a lo largo de este viernes.

Elon Musk aseguró este viernes que Twitter ha tenido "una caída masiva de ingresos" por la retirada de anunciantes, de la que culpó a "grupos activistas" que presionan a las empresas.

Musk, en un mensaje en la red social, subrayó que esta situación se produce "a pesar de que nada ha cambiado con la moderación de contenidos" y de que se ha hecho "todo lo posible para apaciguar a los activistas". "Están intentando destrozar la libertad de expresión en Estados Unidos", protestó el hombre más rico del mundo, que está preparando importantes cambios en el funcionamiento de la plataforma.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.