Netflix añade en las valoraciones un botón 'me encanta' para mejorar las recomendaciones

Netflix ha añadido un nuevo botón para que los usuarios valoren los contenidos de la plataforma. Junto a los ya conocidos me gusta o no es para mí, ahora habrá además un tercero, me encanta, lo que según el servicio permitirá mejorar las recomendaciones personalizadas que ofrece a los usuarios sobre series y películas que les pueden interesar.

"¿Te gusta o te encanta? Cuando algo te encanta, quieres contárselo a tus familiares, amigos y compañeros de trabajo; quieres hablar de ello en todas las redes sociales, y quieres disfrutarlo lo antes posible. Por eso vamos a añadir '¡Me encanta!', una nueva opción para que los suscriptores nos indiquéis qué tipos de series y películas os gustan muchísimo, explica en un comunicado la directora de Innovación de productos de Netflix, Christine Doig-Cardet.

Esa opción (un icono con dos pulgares hacia arriba) aparecerá junto a los botones del pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo tanto en el televisor como en la web y en dispositivos móviles iOS y Android.

Doig-Cardet recuerda que esas valoraciones permiten personalizar el perfil del usuario de acuerdo a sus gustos, y añade que "el tiempo nos ha demostrado que esos sentimientos pueden ir más allá de un simple me gusta o no me gusta". Con esta nueva posibilidad, me encanta, las recomendaciones que aparecen a los suscriptores se adaptarán mejor a sus gustos.

"Un pulgar hacia arriba sigue indicándonos lo que te ha gustado, así que usaremos esa respuesta para recomendarte contenidos similares. Pero un '¡Me encanta!' nos indica qué te fascina y nos ayuda a hacerte recomendaciones todavía más acertadas. Por ejemplo, si te encantó Los Bridgerton, te sugeriríamos más títulos producidos por Shondaland o protagonizados por miembros de su reparto", resume la directiva de Netflix.