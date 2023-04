Novedades en Twitter Blue, la versión de pago: tuits de hasta 10.000 caracteres

Los suscriptores de Twitter Blue -que pagan 8 dólares (7,28 euros) al mes- tienen ahora la posibilidad de escribir tuits de hasta 10.000 caracteres y destacar su texto usando negrita y cursiva. Esta red social de microblogging tuvo un límite de 140 caracteres durante años y en 2017 extendió su límite a 280 caracteres.

Este año, la compañía, una vez adquirida por Elon Musk, ya había subido el límite de caracteres de 280 caracteres a 4.000 para los usuarios de Twitter Blue. "Regístrese en Twitter Blue para acceder a estas nuevas funciones y solicite habilitar las Suscripciones en su cuenta para obtener ingresos directamente en Twitter", anunció la compañía en un tuit.

Musk, además, prometió que Twitter no se quedará con ninguna parte del dinero que los creadores ganen a través de suscripciones durante los próximos doce meses. La monetización a través de las suscripciones actualmente solo está disponible para usuarios en Estados Unidos.

