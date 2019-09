Programación web para empoderar

Django Girls aterriza por primera vez este otoño en Sevilla después de pasar por 495 ciudades de todo el mundo desde que iniciara su actividad en 2014. Mediante eventos educativos cuidados al máximo detalle, Django Girls centra su actividad en reducir la brecha de género en el mundo del Software, ayudando y acompañando a mujeres en la creación de su primera página web. La cita tendrá lugar durante todo el sábado 5 de octubre en Magma, sede del estudio internacional de creación de productos digitales Z1. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, 48 mujeres aprenderán a construir una página web desde cero de la mano de 12 mentoras voluntarias, una para cada grupo de cuatro alumnas, lo que asegurará una cercanía y seguimiento de calidad durante todo el taller.

Eso es justo lo que hay detrás de Django Girls: un grupo de mentoras, empresas y entidades conscientes del problema de diversidad que existe en el sector tecnológico, concretamente en el de creación de Software, donde la participación de las mujeres ha caído de un 30 a un 25% desde 1990, según los datos de Pew Research Center, descendiendo hasta un 13,62% en España según datos de la Encuesta de Población Activa.

Esperanza Moreno, socia de la asociación Pinga Programadoras y una de las mentoras del taller asegura que “la tecnología es un medio para casi cualquier cosa que hagas, así que aunque no quieras desarrollarte profesionalmente como programadora, tener una visión clara de las posibilidades que ofrece es fundamental hoy en día”. A su vez, reconoce que asistir a Django Girls es “una gran oportunidad para comenzar a empoderarte en tecnología y desterrar los miedos a los que a veces nos enfrentamos las mujeres al pensar en el sector TIC. Hay muchas chicas que se sienten intimidadas por la tecnología. Gracias a este taller descubrirán que no hay motivos para ello. No hace falta ser ingeniero informático para construir una página web”, apunta.

Django Girls Sevilla es posible gracias al patrocinio de empresas como Z1, Accenture y Magtel, entre otras. Además cuenta con la colaboración especial de MyTechLady, la asociación Ping a Programadoras y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Las inscripciones para participar están abiertas hasta eal 25 de septiembre en la web de la iniciativa.