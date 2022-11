Tik Tok Now, la réplica de la red social china a BeReal

“Una nueva forma de conectar”, una “experiencia creativa totalmente nueva”. Así es como vende Tik Tok su última propuesta, Tik Tok Now, aunque parece que lo de nuevo es, cuanto menos, relativo.

Hace unos meses hablábamos de BeReal, la enésima red social / aplicación para compartir fotografías con contactos y seguidores cuya mayor novedad (en ese caso sí era algo nuevo) es que se presentaba como la némesis de Instagram, sus posados y filtros, y proponía compartir una imagen tomada al mismo tiempo con las cámaras frontal y trasera del móvil y en un momento determinado del día.

A los usuarios les llega un aviso y tienen un par de minutos para hacer la foto y subirla a la aplicación (para minimizar la posibilidad de preparar la imagen). Si llegan tarde deben esperar al día siguiente para participar y, además, tampoco podrían ver la imagen que ese día han publicado sus contactos.

La aplicación, que ha ido creciendo de forma sostenida en sus escasos años de vida, disparó su popularidad gracias a la llegada de figuras con tanto tirón como el terremoto Rosalía. Ese éxito y esa propuesta diferente en un mundo ya saturado han hecho que se fijen en ella otros servicios como Instagram o, más recientemente, Tik Tok.

Instagram y BeReal

En el caso de la primera, ha incorporado, por un lado, un modo Dual para utilizar a la vez las cámaras trasera y frontal y, por otro, trabaja en una funcionalidad, Candid Challenges (algo así como retos honestos), que es casi una copia idéntica de la base de BeReal.

Esta última característica está aún en laboratorio y habría que ver qué éxito tendría, porque hay que recordar el revuelo que se creó en la red social de Meta con el rediseño en pro del vídeo (y de emular visualmente a Tik Tok) que desató las iras hasta de las Kardashian.

La fuente de inspiración que ahora se inspira en otros

En cuanto a Tik Tok, es curioso que busque inspiración en otras costas un servicio acostumbrado a que otros se inspiren en él, desde el propio Instagram a YouTube con sus Shorts o, más recientemente, el Twitter de Elon Musk, que apunta ahora a potenciar el vídeo y a los creadores en su (pen)última ocurrencia desde que tomó las riendas de la red del pájaro azul.

El caso es que lo no-tan nuevo de la china Tik Tok (que por cierto anuncia revisión de sus políticas para ser más transparente sobre la cantidad desmesurada de información que recopila de sus usuarios, aunque eso da para otro tema) se parece demasiado a BeReal.

Tik Tok Now, disponible en algunos mercados como una pestaña más de la app y en otros, como una aplicación independiente, pide a sus usuarios que hagan una foto, con las cámaras frontal y trasera a la vez, en un momento del día al azar, para que “compartan sus momentos más auténticos”.

Parecidos y diferencias

Como BeReal, Tik Tok Now envía a sus usuarios una notificación del momento en que tienen que publicar estas imágenes, que en el caso de la segunda puede ser un vídeo de diez segundos. Tienen tres minutos para hacerlo desde que les llega el aviso, pero podrán publicar después de ese plazo (se mostrarán con la etiqueta "tarde").

Si no se desea participar en Tik Tok Now (en aquellos sitios en los que aparece integrado en la app principal de la plataforma), no podremos desactivar esa función, sólo apagar las notificaciones para que no nos llegue el aviso diario.

BeReal restringe por defecto la visibilidad de esos contenidos a los contactos más cercanos, pero Tik Tok Now permite compartirlos de forma pública (aunque está limitado por defecto a los amigos) y los más jóvenes cuentan con limitaciones adicionales.

Privacidad

En cuanto a la privacidad, en Tik Tok Now se puede marcar sólo amigos en la pantalla de publicar para escoger quién queremos que vea lo que publicamos ahí. Ahí tenemos tres opciones:

Amigos: Los seguidores a los que sigamos pueden ver nuestros Tik Tok Now.

Seguidores (sólo para cuentas privadas): Cualquier persona que nos siga puede ver nuestros Tik Tok Now.

Todos (sólo para cuentas públicas): Cualquier persona de nuestra región puede ver nuestros Tik Tok Now.

Esos amigos tienen que publicar un Tik Tok Now diario para poder ver el nuestro, ya que aparecerá borroso hasta entonces, y las personas que no nos siguen o a las que no seguimos no pueden comentar o interactuar con los Tik Tok Now.

Según explica la empresa, estos ajustes de privacidad están disponibles en la app Tik Tok Now, porque los Tik Tok Now de la aplicación Tik Tok los pueden ver solamente nuestros amigos.

El futuro

En un panorama en el que los usuarios cada vez tienen menos tiempo de ocio y más servicios que compiten por él, no está claro qué futuro les aguarda tanto a las redes sociales de mayores dimensiones (el camino de Musk en Twitter está propiciando una desbandada hacia sitios como Mastodon que habrá que ver si es definitiva o sólo pasajera) como a recién llegados como BeReal.

No parece que el reinado de Tik Tok esté en riesgo inminente, salvo que cuestiones regulatorias estadounidenses o europeas lo pongan en peligro, por lo que este movimiento Now puede verse más bien como un curarse en salud para introducir el factor vídeo en estos retos instantáneos antes de que a otros se les ocurra implementarlo.