Instagram da marcha atrás a los cambios tras la rebelión de sus usuarios

En internet la atención es un bien precioso por el que pugnan sitios web, medios de comunicación, plataformas de streaming y redes sociales. La atención, no sólo el número de usuarios sino el tiempo que permanecen conectados a uno u otro servicio, es la clave que determina el reparto del combustible que mantiene toda la Red en marcha: la publicidad.

Con la atención de los internautas cada vez más fragmentada, es esencial retenerlos, cueste lo que cueste. Si eso conlleva copiar al que triunfa, pues adelante. Y hoy en día, la que triunfa es Tik Tok, tanto en descargas como en el número de usuarios o el tiempo que estos usuarios pasan conectados.

Ese objetivo de competir con la red china es el que ha inspirado algunos de los cambios anunciados recientemente por plataformas como YouTube, Facebook o, estos últimos días, Instagram.

La red social propiedad de Meta había anunciado novedades para privilegiar los vídeos sobre las fotos y las recomendaciones de sus algoritmos (motor de descubrimiento, lo llaman) sobre las publicaciones de los contactos del usuario.

Ambas líneas formaban parte de una misma estrategia: retener a sus clientes. Los vídeos captan más atención (consumen más tiempo del usuario, por así decirlo) y, además, con infinitas recomendaciones de contenidos o cuentas supuestamente interesantes pueden enganchar con más facilidad y durante más tiempo que mostrando solamente lo que publican nuestros contactos.

Esa renovación se materializaba en un rediseño que, por un lado, mostraba las publicaciones del feed a pantalla completa (de nuevo, como en Tik Tok) y, por otro, potenciaba los Reels (vídeos cortos con efectos de audio, efectos o filtros) frente a los contenidos estáticos (las fotos).

La potenciación de los Reels (que Meta explicaba porque suponen el 20% del tiempo que los usuarios permanecen en Instagram) pasaba por convertir de forma automática a ese formato todos los vídeos subidos y, además, privilegiar ese apartado en los contenidos que muestra en su feed a los usuarios. Así lo explicaba en Twitter Adam Mosseri, director de Instagram:

