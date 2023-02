Twitter amplía el límite de caracteres para sus clientes de pago

Twitter ha ampliado el límite de caracteres para los suscriptores de su servicio de pago Twitter Blue. La red social anunció la actualización, disponible por ahora solamente para los usuarios en EEUU. con un original mensaje al que no tardaron en seguir el juego cuentas oficiales de conocidas marcas.

more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more… https://t.co/0mcFJ1wwZK

"Más palabras, más palabras, más palabras": así lo repitió decenas de veces la red social en un mensaje para promocionar la llegada de los tuits de hasta 4.000 caracteres, que podrán leer todos los usuarios (también interactuar con ellos en respuestas, citas y retuits) pero solo crear aquellos que paguen.

need more than 280 characters to express yourself?we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that. so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE