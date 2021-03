"Justo creando mi cuenta de twttr": Twitter celebra su 15º aniversario

"Justo creando mi cuenta de twttr". De este mensaje, el primero jamás publicado en la red social, hace este domingo quince años, y tras él se esconde una historia de visionarios, traiciones y un éxito inesperado hasta erigirse en el foro sobre actualidad de la opinión pública mundial.

El autor del primer tuit fue su cofundador y actual consejero delegado, Jack Dorsey, el 21 de marzo de 2006 y justo ahora, una década y media después, lo ha puesto a la venta en una subasta pública por internet en la que la puja más alta por el momento es de 2,5 millones de dólares.

Cuando Twitter nació hace quince años, sus creadores tenían en mente un producto muy distinto del que conocemos hoy en día, más orientado a ser una plataforma de comunicación entre amigos y conocidos que un gigantesco foro público desde el que durante la Presidencia de Donald Trump se llegó a gobernar EEUU.

just setting up my twttr