Twitter prohibirá anuncios políticos pagados

El fundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, ha anunciado que la empresa pondrá fin a la "propaganda política pagada" en la red social a nivel global.

"Creemos que el alcance del mensaje político debe ser ganado, no comprado", ha indicado, en una serie de mensajes en Twitter. "Un mensaje político gana alcance cuando la gente decide seguir una cuenta o retuitear. Pagar para ese alcance acaba con esa decisión, forzando mensajes altamente optimizados y dirigidos sobre la gente", ha argumentado.

Así, ha recalcado que la compañía "cree que esta decisión no debe estar puesta en riesgo por el dinero" y ha señalado que "si bien la publicidad en Internet es increíblemente poderosa y muy efectiva para anunciantes comerciales, ese poder supone riesgos significativos para la política, donde puede ser usada para influir en votos que afectan a la vida de millones de personas".

