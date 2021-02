Whatsapp te bloquea la cuenta si tienes alguna de estas apps instaladas

WhatsApp sigue dando bastante sobre lo que hablar en el presente año 2001. Si comenzábamos el año sobre la polémica creada en torno a sus nuevas condiciones de privacidad, que más tarde tuvieron incluso que rectificar y retrasar, en esta ocasión se trata de como la popular aplicación de mensajería móvil puede suspenderte la cuenta sin previo aviso.

Mediante un comunicado, la compañía ha informado a sus millones de usuarios de que la posibilidad de perder la cuenta para siempre es ahora posible. La suspensión dependerá de ciertos factores tal y como podemos leer en su página web, en el apartado de preguntas frecuentes, FAQ.

Aplicaciones de terceros no permitidas

La suspensión implicaría la pérdida temporal de la cuenta o su suspensión definitiva. Si contamos en nuestro dispositivo móvil con aplicaciones de terceros como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o las que traspasen chats de la plataforma a otra localización serán baneados. Para la compañía estas aplicaciones violan las condiciones de uso de la propia empresa y no son oficiales, lo que supondría un importante peligro para la seguridad.

Ya que no es posible validar las prácticas que WhatsApp ejerce sobre su propia aplicación, estos programas quedan totalmente prohibidos y su instalación en nuestro teléfono acarreara la suspensión de nuestra cuenta. El proceso de suspensión se llevaría a cabo en dos pasos: primero la suspensión y luego el cese definitivo.

Aplicaciones en el punto de mira de WhatsApp

WhatsApp Plus es una aplicación no oficial que ha ido adquiriendo notoriedad en los últimos meses. Con una interfaz muy parecida a la oficial de WhatsApp, los desarrolladores aseguran que es una versión mejorada de la popular aplicación de mensajería, con diferencias palpables como una mayor galería de emojis o la capacidad de mandar archivos de un peso de hasta 1 GB.

Por su parte, GB WhatsApp es otra de las aplicaciones de terceros incluidos en este cribado de la empresa de mensajería. Esta app viene a modificar la aplicación de mensajería oficial a través de una APK que no se encuentra en Play Store. También tiene una interfaz similar a la oficial pero cuenta con temas, fuentes y diversas funcionalidades no incluidas en la original.

Para saber si disponemos en nuestro dispositivo móvil de la versión oficial de WhatsApp simplemente deberemos acceder a Play Store y confirmar que la versión descargada es la original, ya que en las tiendas oficiales solo se da acceso a estas. Además, a través de su página oficial la compañía ofrece a sus usuarios múltiples tutoriales y consejos para pasar los chats de aplicaciones como WhatsApp Plus o GB WhatsApp y no perder dicha información, antes de proceder a su desinstalación definitiva de nuestro móvil y no jugarnos una suspensión.