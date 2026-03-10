Análisis: Boox Palma 2 Pro, un smartphone y e-reader a color que apuesta por leer en un mundo saturado de pantallas

El Onyx Boox Palma 2 Pro ocupa una categoría todavía poco definida dentro del mercado de dispositivos de lectura: no es un e-reader convencional, pero tampoco aspira a sustituir al smartphone.

Su propuesta combina pantalla de tinta electrónica a color, formato de bolsillo, conectividad móvil y sistema operativo Android completo, lo que lo convierte en un dispositivo híbrido orientado a quienes buscan consumir texto en movilidad con menos distracciones que las que impone el teléfono.

En un contexto de notificaciones constantes y saturación audiovisual, este tipo de productos apunta a un nicho que prioriza la lectura prolongada y el consumo informativo por encima del entretenimiento.

Un diseño pensado para llevar siempre encima

El Palma 2 Pro adopta un formato muy cercano al del smartphone compacto, con un peso contenido y unas dimensiones que permiten manejarlo con una sola mano sin esfuerzo.

Boox Palma 2 Pro / Susana C. Gómez

En el uso real, este tamaño resulta especialmente cómodo para leer en trayectos cortos, en colas o en cualquier momento de espera: uno de esos dispositivos que terminan viviendo en el bolsillo de la chaqueta o en el bolso, siempre a mano.

La calidad de construcción es correcta para su gama, con una trasera que mejora el agarre y una iluminación frontal regulable que permite adaptar la lectura a distintas condiciones de luz.

Como punto mejorable, el ecosistema de accesorios no está a la altura del dispositivo: la funda oficial cumple su función, pero ofrece una protección más bien justa, y la ausencia de un alojamiento integrado para el lápiz óptico resulta un descuido para quienes quieran sacar partido a las funciones de anotación de forma habitual.

Tinta electrónica a color: el principal argumento y sus compromisos

La pantalla de tinta electrónica a color es el gran argumento diferencial del Palma 2 Pro y, al mismo tiempo, la fuente de sus limitaciones más evidentes.

En blanco y negro, la experiencia de lectura es muy sólida: buena definición, comodidad visual para sesiones largas y ausencia de la fatiga que generan las pantallas convencionales.

Boox Palma 2 Pro / Susana C. Gómez

El color añade valor real para cómics, ilustraciones o interfaces de aplicaciones, pero su calidad está lejos de lo que ofrecen los paneles LCD u OLED: los tonos aparecen más apagados y la resolución en color es sensiblemente inferior a la del modo monocromo.

En la práctica, eso deja claro para qué está pensado este dispositivo y para qué no: resulta idóneo para leer y consultar información, pero poco adecuado para contenidos multimedia o aplicaciones que requieran una pantalla fluida y viva. No es un defecto, sino parte del planteamiento del producto, aunque conviene tenerlo presente antes de comprarlo.

Android en un lector: más posibilidades, otro ritmo

La incorporación de Android completo amplía notablemente los escenarios de uso frente a un e-reader tradicional.

Permite instalar aplicaciones de lectura, prensa digital, gestores de contenidos o servicios en la nube, convirtiendo al Palma 2 Pro en una especie de centro de consumo de texto multiplataforma.

Boox Palma 2 Pro / Susana C. Gómez

En el día a día, esta apertura es una ventaja clara para quien gestiona varias bibliotecas digitales o consume información desde distintas fuentes.

A cambio, la experiencia no alcanza la fluidez de un smartphone: la combinación de hardware contenido y pantalla de tinta electrónica penaliza la respuesta de algunas aplicaciones, especialmente las que no están diseñadas para este tipo de panel.

Hay que asumir un ritmo de uso diferente, más pausado, que es precisamente parte de su atractivo para quienes buscan justamente eso.

Lápiz óptico: útil para lo ocasional, limitado para lo intensivo

El soporte para lápiz óptico introduce una vertiente de productividad ligera que complementa bien el enfoque de lectura. Subrayar textos, tomar notas rápidas o anotar sobre documentos es funcional y suficientemente preciso para un uso ocasional.

Boox Palma 2 Pro / Susana C. Gómez

Sin embargo, el tamaño de la pantalla y cierta latencia en la escritura limitan su utilidad para tareas prolongadas o trabajos más elaborados.

El Palma 2 Pro funciona bien como cuaderno digital para apuntes puntuales, pero no es la herramienta adecuada para quien necesite un bloc de notas digital de uso intensivo.

Autonomía: su mejor carta, con matices

Como es habitual en los dispositivos de tinta electrónica, la autonomía es uno de los grandes puntos fuertes.

Tiene una batería de 3.950 mAh y, en un uso centrado en lectura de libros, artículos o prensa digital, el equipo puede mantenerse operativo durante varios días o incluso semanas con una sola carga.

El matiz importante es que el uso continuado de conectividad móvil y la iluminación frontal reduce de forma apreciable ese margen, algo a tener en cuenta para quienes planeen usarlo como dispositivo siempre conectado.

¿Para quién es (y para quién no) el Boox Palma 2 Pro?

El precio lo sitúa en la franja alta de los lectores compactos, lo que obliga a contextualizar muy bien su propuesta. No está pensado para quien busca un lector sencillo y económico para novelas, ni para quien espera una experiencia multimedia parecida a la del móvil.

Boox Palma 2 Pro / Susana C. Gómez

Su encaje es más claro en perfiles concretos: lectores intensivos que quieren reducir las distracciones del smartphone, profesionales que consumen gran volumen de texto en movilidad, o usuarios que buscan un dispositivo de lectura conectado pero menos intrusivo que el teléfono.

En ese equilibrio entre ambición y renuncia técnica reside su principal interés: no pretende competir en todos los frentes, sino ofrecer una alternativa coherente para quienes priorizan leer y consultar información por encima de todo. Si ese es tu perfil, el Palma 2 Pro tiene mucho que ofrecer.

Precio y disponibilidad

El Boox Palma 2 Pro está disponible en España en colores blanco y negro y con una configuración de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Estos son sus precios oficiales:

El pack con la funda cuesta 399,99 euros.

El pack con funda y lápiz óptico cuesta 432,99 euros.

(*El dispositivo fue cedido por la marca para su prueba)